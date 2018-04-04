Оказывается, незрячие тоже ходят на футбол. У них есть свои комментаторы

Sport24 — о героях, работа которых останется за кадром.

— Добрый день! Сегодня мы смотрим матч чемпионата Португалии «Маритиму» — «Порту». Прекрасная погода на стадионе хозяев, расположенном на берегу Атлантического океана. Футболисты развели мяч с центра поля, «Порту» идет в атаку. Футболиста гостей цепляют, фол, и будет штрафной… Извините, употребил слово «будет».

Обычная студия в РЭУ Плеханова стала площадкой для тренировок самых необычных комментаторов в России . Перед ними — большой проектор, который воспроизводит матч с еле слышным интершумом, а под ним — мужчина с тростью и темными очками, который рассказывает молодым людям о тонкостях дела, которым они будут заниматься ближайшим летом. Это Павел Обиух, член Российского общества слепых, он занимается обучением и подготовкой комментаторов, которые во время чемпионата мира будут рассказывать незрячим людям на стадионах о том, что происходит на поле. Это называется тифлокомментированием.

— Есть три золотых правила тифлокомментирования, — рассказывает Обиух. — Первое — объективность информации, она не должна быть искажена. Второе — последовательность информации, комментатор должен рассказывать о происходящем на поле в строгом порядке, не забегая вперед. Третье — эргономичность, максимально короткая и наполненная по содержанию информация.

Собравшиеся будущие комментаторы обсуждают работу друг друга, выделяют ошибки и отрабатывают отдельные детали. На Кубке Конфедераций год назад работали восемь тифлокомментаторов — по два на каждом стадионе. Теперь их будет больше — многие прокомментируют матчи на английском.

— Тифлокомментарий разительно отличается от радийного, — рассказал Роман Мазуров , один из тех, кто проходит курс и готовится работать на чемпионате мира. — На радио тоже нет картинки, но в тифлокомментировании задача с одной стороны более простая, с другой — более сложная. Необходимы детали. Нельзя говорить «сейчас будет удар от ворот». Нужно перечислять факты: «Вратарь идет за мячом, берет его, ставит на угол вратарской, выносит далеко от ворот, защитник и нападающий борются за него в воздухе, нарушение правил — нападающий ударил своего соперника правым локтем в нос». Нужно рассказать все — прически, татуировки, рост футболистов, болельщики на трибунах, может, какие-то статистические данные. Все это нужно успевать впихнуть в репортаж.

— Что самое сложное при тифлокомментировании?

— Постоянно держать слушателя в курсе, где находится мяч. Недостаточно сказать, что он на фланге или в центре, нужно указывать зоны — центральный круг, 10 метров от штрафной и так далее. Мне еще нужно будет делать это по-английски, потому придется постараться вдвойне.

Тифлокомментарий, от греческого tiphlos (слепой), уже давно применяется в киноиндустрии, когда незрячему человеку в специальный наушник говорят о визуальной картинке, дополняя его впечатления. Такая технология была использована на Кубке Конфедераций в России, ей воспользовалось более 270 человек. Теперь идет подготовка к чемпионату мира.

— Тифлокомментарий никогда не заменит незрячему картинку, — рассказывает Обиух уже по окончании урока. — Давайте представим, что происходит со зрячим болельщиком, который приходит на стадион: он видит перед собой поле, футболистов, перемещения и получает эстетическое удовольствие от созерцания игры. И к тому же ловит эмоции от болельщиков вокруг него. А теперь представим, что этот болельщик слепой. Он чувствует рядом с собой людей, он проникается атмосферой, но не видит сам матч. Ему просто надо помочь понять, что происходит на поле. Благодаря тифлокомментатору он сможет приблизительно понять, как идет игра.

— Обычный комментарий для этого не подойдет?

— Совсем. Любому комментатору, который хочет стать тифлокомментатором, самое сложное — отказаться от своей парадигмы. Обычные комментаторы, понимая, что зритель и так видит картинку, позволяет себе анализировать, обсуждать новости, рассказывать интересные истории. При таком комментарии незрячий не понимает, что происходит на поле. Мы работаем с ребятами два дня, но этого очень мало. Полный курс тифлокомментирования включает в себя курс тифлопсихолгии, чтобы люди понимали особенности восприятия незрячих.

— Расскажите по пунктам, что нужно сделать незрячему болельщику, который приходит на стадион, чтобы получить оборудование?

— На Кубке Конфедераций нужно было подойти к волонтеру, они подводили к стойке, где выдавали наушники и провожали на место. Качества звука, кстати, было отвратительным. Надеюсь, проблему учтут.

— Работать на чемпионате мира будут 28 комментаторов, — говорит представитель оргкомитета чемпионата мира-2018 Дмитрий Григорьев . — Мы надеемся, что предоставление этого сервиса на чемпионате мира даст толчок развитию тифлокомментирования хотя бы на матчах РФПЛ. Знаем о проблемах со звуком на Кубке Конфедераций — устройства стали более маленькими, качественными и современными, заменены наушники и передатчики сигнала. Получили радиочастоты в каждом городе. Конечно, сложно сделать большое количество табличек со шрифтом Брайля на «Лужниках» и расписать все маршруты на таком большом сооружении. Есть определенные стандарты доступности, но чисто из-за ограничений по строительству нельзя довести незрячего до места без посторонней помощи.

— То есть незрячему лучше ходить на стадион в компании?

— Необязательно. У нас есть специальная группа волонтеров, которая занимается мобильностью. Человеку, которому тяжело передвигаться, есть специальные гольфкары, которые довезут до входа, а волонтеры помогут дойти до места. Мы предоставляем в бесплатную аренду коляску, на которой волонтер довезет человека до места.

Сама идея тифлокомментирования на футбольных матчах появился давно — в 60-х годах его применяли для озвучивания кино и спектаклей, а в 2006 году — на чемпионате мира в Германии по требованию ФИФА он был применен на футболе. Возможно, в будущем эту практику будут применять повсеместно на всех стадионах РФПЛ.

— У Общества слепых, в котором состою я, есть договоренность с «Локомотивом» и «Динамо» о сопровождении матча тифлокомментариями, — говорит Павел Обиух. — К тому же, мы уже работаем со «Спартаком» и ЦСКА. Клубы предоставляют билеты и места для незрячих болельщиков, предоставляют позиции для оборудования, комментаторские кабины, а комментируют волонтеры, работающие на чистом энтузиазме.

— А если у человека нет возможности прийти на стадион?

— Для этого есть специальная радиостанция Общества слепых, по которой мы транслируем все тифлокомментарии с матчей. В любом случае, комментатор расскажет об интересных баннерах и атмосфере на стадионе. Если мы все правильно сделаем на чемпионате мира, думаю, в следующем году футбол у нас в стране для незрячих будет на другом уровне доступности.

— Сами на стадион ходите?

— Уже 15 лет хожу и болею за «Спартак».

— И каково незрячему болельщику попадать на стадионы?

— С точки зрения доступности сейчас все печально. Самостоятельно найти свое место на секторе очень сложно. Физической доступности на новых аренах сейчас нет. Но в Европе дела обстоят ненамного лучше.

— Какими методами можно улучшить навигацию на стадионах?

— Поставить направляющие линии, поручни, таблички со шрифтом Брайля. Наши стадионы пока этим не оснащены.

— То есть самостоятельно вы на футбол не выбирались?

— Почему? Ходил, и не раз.

— И как понимали, что происходит на поле?

— Я хожу на футбол за эмоциями — покричать, попеть. Я иду поддерживать «Спартак. Если что, могу спросить у соседа, как идет матч. Ну, не вижу я игру, но это же не повод не ходить на футбол.