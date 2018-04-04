Росавиация сообщила о закрытии ВПП аэропорта Нальчика с 7 по 9 апреля для ремонта

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Нальчика будет закрыта с 7 по 9 апреля для проведения ремонтных работ. Об этом будут проинформированы все авиакомпании, сказали RNS в Росавиации

«В Росавиации было получено обращение авиакомпании («Победа». — RNS). Сегодня днем был дан ответ. По информации оператора аэропорта с 7 по 9 апреля на этой ВПП будет проводиться ремонтные работы, она будет закрыта для выполнения полетов. Будет выпущен соответствующий НОТАМ (оперативно распространяемая информация. — RNS) для авиакомпаний», — отметил представитель Росавиации.

Ранее лоукостер «Победа» сообщил, что с 5 апреля приостанавливает полеты в аэропорт Нальчика из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые угрожают безопасности полетов. В авиакомпании отметили, что дважды обращались в Росавиацию за информацией о состоянии ВПП, но нее получили ответов.

По данным авиакомпании, после обращений пилотов с указанием на небезопасное состояние аэродромной инфраструктуры, специалисты «Победы» провели проверку взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек и выявили несоответствие требованиям П.2.37 ФАП-262. В частности, было выявлено частичное разрушение покрытия ИВПП, наличие выбоин, раковин и трещин.