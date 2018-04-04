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Ярмарочный сезон откроется в Бирюлеве Западном
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Ярмарочный сезон откроется в Бирюлеве Западном 

Управа района Бирюлево Западное 36 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
На территории района в апреле откроются две масштабные торговые площадки — ярмарка выходного дня и Региональная ярмарка, об этом сообщили в управе Бирюлево Западное в среду, 4 апреля.
Как отметила заведующая сектором торговли и услуг управы района Бирюлево Западное Елена Колесник, сейчас полным ходом идет подготовка к Региональной ярмарке, которая планируется с 10 по 19 апреля по адресу: Булатниковский проезд, владение 6 «А».
Территория Региональной ярмарки площадью 800 квадратных метров рассчитана на 30 торговых мест. Традиционно участвуют в ней товаропроизводители из более чем 30 российских регионов и стран-участников Таможенного Союза из Республики Армении, Республики Белоруссии, Республики Казахстан. Информация об этом содержится на сайте организатора ГБУ «Московские ярмарки» (http://fair.mos.ru/yarmarki/regional-yarmarki/news_rya/)
С 20 апреля в Бирюлево Западном начнутся ярмарки выходного дня, проходить они будут по адресу: ул. Булатниковская, вл. 9. Департамент торговли Москвы приглашает к участию физических лиц, глав крестьянских хозяйств, ведущих фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, желающих участвовать в первой торговой сессии ярмарок выходного дня в городе Москве. Регистрация участников идет на портале и закончится в пятницу, 6 апреля в 23:59.
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