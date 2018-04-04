Ярмарочный сезон откроется в Бирюлеве Западном

На территории района в апреле откроются две масштабные торговые площадки — ярмарка выходного дня и Региональная ярмарка, об этом сообщили в управе Бирюлево Западное в среду, 4 апреля.

Как отметила заведующая сектором торговли и услуг управы района Бирюлево Западное Елена Колесник , сейчас полным ходом идет подготовка к Региональной ярмарке, которая планируется с 10 по 19 апреля по адресу: Булатниковский проезд, владение 6 «А».

Республики Белоруссии, Территория Региональной ярмарки площадью 800 квадратных метров рассчитана на 30 торговых мест. Традиционно участвуют в ней товаропроизводители из более чем 30 российских регионов и стран-участников Таможенного Союза из Республики Армении Республики Казахстан . Информация об этом содержится на сайте организатора ГБУ «Московские ярмарки» (http://fair.mos.ru/yarmarki/regional-yarmarki/news_rya/)