Ярмарочный сезон откроется в Бирюлеве Западном 

На территории района в апреле откроются две масштабные торговые площадки — ярмарка выходного дня и Региональная ярмарка, об этом сообщили в управе Бирюлево Западное в среду, 4 апреля.
Как отметила заведующая сектором торговли и услуг управы района Бирюлево Западное Елена Колесник, сейчас полным ходом идет подготовка к Региональной ярмарке, которая планируется с 10 по 19 апреля по адресу: Булатниковский проезд, владение 6 «А».
Территория Региональной ярмарки площадью 800 квадратных метров рассчитана на 30 торговых мест. Традиционно участвуют в ней товаропроизводители из более чем 30 российских регионов и стран-участников Таможенного Союза из Республики Армении, Республики Белоруссии, Республики Казахстан. Информация об этом содержится на сайте организатора ГБУ «Московские ярмарки» (http://fair.mos.ru/yarmarki/regional-yarmarki/news_rya/)
С 20 апреля в Бирюлево Западном начнутся ярмарки выходного дня, проходить они будут по адресу: ул. Булатниковская, вл. 9. Департамент торговли Москвы приглашает к участию физических лиц, глав крестьянских хозяйств, ведущих фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, желающих участвовать в первой торговой сессии ярмарок выходного дня в городе Москве. Регистрация участников идет на портале и закончится в пятницу, 6 апреля в 23:59.