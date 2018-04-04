«Вторая жизнь» закона о блокировке информации в соцсетях: взгляд юриста 

Адвокат Евгений Корчаго в беседе с Sobesednik.ru призвал глубоко проработать новый закон о регулировании соцсетей.
3 апреля стало известно, что депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских скорректировали свой законопроект о регулировании соцсетей. В изначальной версии документа говорилось, что «оператор социальной сети» должен удалять любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. По задумке авторов, делать это следует по заявлению любого интернет-пользователя. За неисполнение этой нормы предлагалось штрафовать на сумму от 30 до 50 миллионов рублей. Кроме того, законопроект предписывал владельцам социальных сетей, которыми в РФ пользуются свыше двух миллионов человек, иметь свои представительства в стране.
В 2017 году Сергей Боярский и Андрей Альшевских решили доработать свой законопроект после критики со стороны государственно-правового управления администрации президента. В АП и правительстве посчитали, что удалять контент в соцсетях нужно только по решению суда, а не по заявлению пользователя. Против идеи единороссов также выступили представители отрасли, которые объяснили, что у них уже есть инструменты, с помощью которых пользователи жалуются на нежелательный контент.
Член Совета при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества, адвокат Евгений Корчаго прокомментировал для Sobesednik.ru новость о доработке законопроекта Боярского и Альшевских:
— Сама по себе инициатива нормативного регулирования социальных сетей является рациональной, так как в настоящее время общение в указанных сетях затрагивает всё большее количество наших сограждан. В соцсетях, к сожалению, нередко создаются группы, осуществляющие противоправную деятельность. Используя инструменты социальных сетей, некоторые пользователи распространяют заведомо ложную информацию, способную оказать негативный эффект как на конкретного человека, так и на большие группы людей. Одним из последних примеров этому служит распространение фейковых новостей о числе погибших в [пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в] Кемерове.
Однако регулирование указанных общественных отношений следует осуществлять очень осторожно и только после глубокой экспертной проработки на различных государственных и общественных площадках (обсуждая со специалистами на круглых столах и общественных слушаниях в парламенте и в Общественной палате РФ). Предлагаемые штрафы в десятки миллионов рублей мне видятся совершенно излишними и несоразмерными нарушению. Однако следует отработать чёткий механизм реакции на невыполнение требований законодательства в этой сфере. Ведь, как известно, лучшей превентивной мерой является не жестокость наказания, а его неотвратимость, — сказал Евгений Корчаго.