Ив Поццо ди Борго: Огромная проблема США — это ее ВПК

Отношения между Россией и коллективным Западом охладели до такого состояния, которого не было, по мнению многих экспертов, со времен начала 80-х годов при Советском Союзе. На волне необоснованных обвинений в деле английского шпиона Скрипаля произошла скоординированная высылка наших дипломатов, что вызвало российский зеркальный ответ. Как вам видится ситуация?

Ив Поццо ди Борго: Следует рассмотреть несколько аспектов. Первый из них имеет непосредственное отношение к США . В принципе, президент Дональд Трамп хотел бы стабилизации диалога с Россией, но он оказался под массированным прессингом со стороны политических противников из-за истории с якобы имевшим место вмешательством русских в президентскую кампанию. По моим данным, оказавшиеся сейчас в Белом доме такие отъявленные «ястребы», как возглавивший Пентагон Джеймс Мэттис , новый советник по национальной безопасности Джон Болтон , хотели бы повернуть внешнеполитический курс США на свой жесткий манер. Дело в том, что огромная проблема США, которая была и остается сегодня, это ее военно-промышленный комплекс.

Если в 30-е годы прошлого века в армии США было 70 тысяч солдат с ружьями, то к концу Второй мировой войны в армию уходило 43 процента ВВП. С тех пор производство вооружения не прекращало играть гипертрофированную роль в американской экономике. Чтобы черпать все большие суммы из бюджета страны, верхушке ВПК надо было постоянно изыскивать внешнюю угрозу. На протяжении десятилетия это была «коммунистическая опасность». Достаточно вспомнить войны в Корее Вьетнаме , которые развязывались Вашингтоном под этим предлогом.

После исчезновения СССР пришлось искать новые поводы. Так, ложно обвинив Саддама Хусейна в поддержке терроризма и производстве оружия массового поражения, разгромили Ирак , что обошлось американским налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов, скормленных все тому же ВПК.

Что касается дела с отравлением британского шпиона Скрипаля, то у меня нет сомнений, что вся эта история была очень на руку Терезе Мэй . Во-первых, ее рейтинг внутри страны резко снизился, и она оказалась в весьма затруднительном положении. Борис Джонсон уже успел вытолкнуть из правительства ряд союзников Мэй, и она была на очереди. А во-вторых, возникли серьезные проблемы в связи с «брекзитом», который может стоить Великобритании куда больших издержек, чем предполагалось. Терезе Мэй надо было отвлечь внимание от внутренних проблем страны, и она не нашла ничего лучше, чем разыграть антироссийскую карту, раздув до невероятных размеров дело Скрипаля.

США — это опасная страна, что она неоднократно доказывала во второй половине прошлого столетия и в начале этого

Увы, Лондону удалось навязать Евросоюзу свою версию, хотя многие в нее не поверили. Напомню, что по этому делу было два заявления: одно жесткое Федерики Могерини , а второе Жан-Клода Юнкера , который подчеркнул важность диалога с Россией.

Конечно, меня разочаровала позиция Франции , присоединившейся к числу стран, решивших выслать российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Думаю, Париж и Берлин поддались нажиму англичан, поляков, шведов и иже с ними ради пресловутой европейской «солидарности».

Но дело Скрипаля было явно спланировано заранее, и уж явно не Россией…

Ив Поццо ди Борго: Я с этим согласен. И бросается в глаза, что оно раскручено до вселенских масштабов, приобрело значения серьезного международного кризиса. И это просто нелепо, смешно. Англичане говорят, что у них есть некие доказательства, но они почему-то их не предоставляют, что само по себе настораживает. Знаете, есть факты, а есть значение, которое им придают. Когда второе зашкаливает, выходит за все мыслимые рамки, будь уверен: это специально раскрученная кампания, это фейк. Разгадка в ответе на вопрос: кому выгодно? Русским? Логика подсказывает, что нет. Так что речь идет о манипуляции схожей с той, что произошла вокруг малазийского самолета, сбитого над Украиной . Что бы ни говорили в Киеве, хорошо известно, что это сделали украинцы.

Какой интерес Европы, особенно после того, как вопрос о разводе с Англией решен окончательно, поддакивать Лондону? Ведь любому здравомыслящему человеку ясно, что дело с отравлением в Солсбери шито белыми нитками и, как вы справедливо отметили, является манипуляцией?

Ив Поццо ди Борго: Я бы не стал говорить о Европе в целом. Есть клан, куда входят Польша , прибалтийские и близкие им северные страны, которые готовы поддержать пока еще формально не вышедшую из ЕС Англию в ее антироссийском раже. Конечно, это большая глупость со стороны Евросоюза, но такова реальность. Когда за столом собираются 28 глав стран — членов ЕС, то голоса прибалтов и поляков имеют такой же вес, что и французов с немцами…

Что касается дела с отравлением Скрипаля, то у меня нет сомнений, что вся эта история была очень на руку Терезе Мэй Но кто все-таки стоит за всем этим?

Ив Поццо ди Борго: Полагаю, без американцев не обошлось. Ведь они, воспользовавшись сомнительным поводом, выслали больше всего российских дипломатов — 60 человек. К тому же не будем забывать, что американские неоконсерваторы весьма влиятельны как в Польше, так и в Прибалтике. Что касается шведов и норвежцев, то они всегда были настроены против России. Напомню еще раз: США нужен противник, чтобы процветала военная промышленность со всеми ее многочисленными ответвлениями, а их ставленниками, не говоря уже о лоббистах, заполнены тамошние сенат и палата представителей.

Поэтому не удивительно, что у США самый большой военный бюджет в мире — без малого 700 миллиардов долларов в этом году, что в десять с лишним раз больше российского. Это одно. Другое — стремление контролировать нефть и газ и оттеснять конкурентов. В свое время в составе делегации французского Сената я побывал за океаном, и нам дали четко понять, что будут настойчиво следовать такому курсу. Поймите такую вещь: в принципе, американцы народ простой, незатейливый. Они торговцы, коммерсанты. Им надо, чтобы безостановочно работали концерны ВПК, осваивая 700 миллиардов долларов госбюджета, чтобы продавался их сланцевый газ, для чего нужен контроль за энергетическими рынками.

Но такая простота хуже воровства и очень опасна — как для самих американцев, так и для всего мира. Ведь заокеанское кредо «Америка прежде всего» в таком преломлении может привести к мировой катастрофе…