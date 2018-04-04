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Молодые новосибирцы отправятся в мае служить в Президентский полк
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Молодые новосибирцы отправятся в мае служить в Президентский полк 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Работа по отбору призывников для прохождения военной службы в Президентском полку проводится с первоначальной постановки граждан на воинский учет, то есть когда ребятам исполняется только 17 лет.
15 человек будут призваны из Новосибирской области на военную службу в Президентский полк. Об этом сообщил региональный военком Анатолий Недопака.
Для службы в Президентском полку отбираются граждане безупречные в морально-деловом отношении, имеющие среднее общее или высшее, среднее, начальное профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком, а также подходящие по состоянию здоровья под особые критерии — рост 175-190 см, зрением не ниже 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным цветоощущением.
«Работа по отбору призывников для прохождения военной службы в Президентском полку проводится с первоначальной постановки граждан на воинский учет, то есть когда ребятам исполняется только 17 лет», — отметил военком Новосибирской области.
Отправка призывников в Президентский полк из Новосибирска состоится 17 мая.
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