Молодые новосибирцы отправятся в мае служить в Президентский полк

Работа по отбору призывников для прохождения военной службы в Президентском полку проводится с первоначальной постановки граждан на воинский учет, то есть когда ребятам исполняется только 17 лет.

15 человек будут призваны из Новосибирской области на военную службу в Президентский полк. Об этом сообщил региональный военком Анатолий Недопака.

Для службы в Президентском полку отбираются граждане безупречные в морально-деловом отношении, имеющие среднее общее или высшее, среднее, начальное профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком, а также подходящие по состоянию здоровья под особые критерии — рост 175-190 см, зрением не ниже 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным цветоощущением.

«Работа по отбору призывников для прохождения военной службы в Президентском полку проводится с первоначальной постановки граждан на воинский учет, то есть когда ребятам исполняется только 17 лет», — отметил военком Новосибирской области.