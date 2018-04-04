Незадекларированные наручные часы Patek Philippe и Montblanc выявили у россиянина на таможне в Домодедово

Двое наручных часов Patek Philippe и Montblanc обнаружили в багаже у россиянина, прибывшего из Нью-Йорка Москву . Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Нью-Йорк-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) остановили 50-летнего гражданина России. Мужчина проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. При рентгеноскопии багажа, предъявленного пассажиром, были выявлены предметы, по своим очертаниям схожи с наручными часами. Далее к таможенному осмотру мужчина предъявил двое наручных часов с маркировками Patek Philippe и Montblanc», — говорится в сообщении.

Как поясняется, в своем письменном объяснении гражданин заявил, что прибыл из Нью-Йорка, при себе имеет часы стоимостью около 40 тыс. долл. О необходимости декларировать товары стоимостью более 10 тыс. евро не знал.

«Согласно информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа и на основании анализа цен в стране приобретения товара, таможенная стоимость наручных часов составила 2 млн 756 тыс. 994 руб. В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию», — заключили в пресс-службе.