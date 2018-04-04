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Строители нашли одно из крупнейших захоронений красноармейцев в Калининграде
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Строители нашли одно из крупнейших захоронений красноармейцев в Калининграде 

Вести Калининград 52 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде обнаружили одно из крупнейших захоронений советских солдат времён Великой Отечественной Войны. На останки красноармейцев в районе поселка Чкаловск наткнулись строители.
Сегодня на территории площадки уже работает поисковый отряд. Стартовали работы по эксгумации и разметке зоны раскопок.
По данным поисковиков, на нескольких сотнях квадратных метров может быть захоронено более трехсот солдат и офицеров. В течение месяца специалисты намерены поднять на поверхность останки каждого из павших воинов. Позже их перезахоронят с почестями.
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