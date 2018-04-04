Захарова: следствие по малайзийскому Boeing подгоняет аргументы под «нужную» версию

"Складывается впечатление, что представители Совместной следственной группы пытаются найти мало-мальски подходящий под «нужную» версию аргумент, всячески пытаются подобрать любые оправдания своего первичного предположения и, соответственно, привлеченные ею эксперты изначально не рассматривают при анализе версию подлета ракеты с другого курса, хотя на это прямо указывают данные российских радаров", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что первичные данные радиолокационных станций — это «неопровержимые объективные данные, их невозможно подделать, скорректировать, видоизменить, это подтвердят любые эксперты в этой области, в первую очередь, международные». «Они четко демонстрируют, что пуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский Boeing , не мог осуществляться из района, заявленного представителями Совместной следственной группы», — отметила дипломат.