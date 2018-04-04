Ещё
Захарова: следствие по малайзийскому Boeing подгоняет аргументы под «нужную» версию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: следствие по малайзийскому Boeing подгоняет аргументы под «нужную» версию 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. У России складывается впечатление, что представители Совместной следственной группы, ведущей расследование крушение Boeing-777 над Донбассом, пытаются подгонять аргументы и факты под «нужную» версию, игнорируя переданные Россией данные средств объективного контроля. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Складывается впечатление, что представители Совместной следственной группы пытаются найти мало-мальски подходящий под «нужную» версию аргумент, всячески пытаются подобрать любые оправдания своего первичного предположения и, соответственно, привлеченные ею эксперты изначально не рассматривают при анализе версию подлета ракеты с другого курса, хотя на это прямо указывают данные российских радаров", — сказала она.
Захарова подчеркнула, что первичные данные радиолокационных станций — это «неопровержимые объективные данные, их невозможно подделать, скорректировать, видоизменить, это подтвердят любые эксперты в этой области, в первую очередь, международные». «Они четко демонстрируют, что пуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский Boeing, не мог осуществляться из района, заявленного представителями Совместной следственной группы», — отметила дипломат.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа.
ТАСС: последние новости
Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии182
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»319
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна91
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение