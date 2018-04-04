В Ярославле судят женщину, которая транслировала в интернете секс с сожителем в присутствии трехлетней дочери

Следователи Ярославля завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней женщины. Молодая мать организовала в соцсети видеотрансляцию своего полового акта с гражданским супругом. Причем непосредственным свидетелем сексуального контакта была малолетняя дочь обвиняемой.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети Интернет), сообщает

официальный сайт

областного управления СК РФ . Ей грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

По версии следователей, 16 февраля 2018 года обвиняемая по имени Яна, находясь по месту жительства в квартире Заволжского района Ярославля, вошла в интернет с помощью своего мобильника. Зайдя на свою страничку в соцсети «ВКонтакте», злоумышленница запустила специализированное приложение VKLive, которое «посредством встроенной в телефон камеры предоставляет неограниченному кругу лиц среди пользователей социальной сети возможность наблюдать видеоизображения, передаваемые камерой в интернет».

Находясь на кухне квартиры, женщина вступила в половые отношения со своим сожителем Николаем. Эти кадры и увидели интернет-пользователи, а потом и следователи, возбудившие уголовное дело.

На опубликованных шокирующих кадрах пара предается любовным утехам под громкие звуки включенного телевизора. В какой-то момент на кухню заглянула трехлетняя девочка, чтобы о чем-то спросить родителей. Однако взрослые продолжили заниматься сексом в ее присутствии, а Николай матом стал выгонять малышку из помещения и довел ее до слез, сообщал

Пятый канал

"Это он неадекватный, а я нормальная! Я просто отдыхаю", — стала оправдываться Яна перед зрителями, следившими за трансляцией из ярославской квартиры. При этом молодая мать тоже выкрикивала нецензурные ругательства, писала

Николай накричал и на Яну, требуя, чтобы она ускорилась и занялась ребенком.

(18+)

Видеозапись «порнобытовухи» вызвала возмущение у интернет-пользователей. «Я надеюсь, их лишат родительских прав до того, как они сломают психику ребёнку», — написал один из них.

"Ущербные! Бедный ребенок, видя это, будет думать, что это нормально!", — написал другой комментатор публичного полового акта.

В следственном ведомстве отметили, что обвиняемая «признала вину в полном объеме». А ее сожитель, который является инвалидом второй группы по зрению, сказал, что не знал о ведущейся прямой трансляции.

"Дочь обвиняемой и ее сожителя была незамедлительно изъята из семьи соответствующими социальными службами и на некоторое время помещена в специализированное социально-реабилитационное учреждение. Сейчас ребенок возвращен родителям. С целью дальнейшего контроля семья поставлена на учет органами профилактики", — говорится в пресс-релизе.

В ходе расследования уголовного дела была выполнена искусствоведческая экспертиза, в соответствии с выводами которой видеозапись, размещенная в сети Интернет, признана порнографическим материалом.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.