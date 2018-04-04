Ещё
Спевшего «Мурку» священника отправили из Московской епархии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спевшего «Мурку» священника отправили из Московской епархии 

BFM.RU 55 минут назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, спевшего «Мурку», покинуть пределы Московской епархии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.
Ранее в сети появился видеоролик, в котором священник архимандрит Венедикт (Цирковый) — служитель Тираспольской епархии исполняет шансон — песню «Мурка» во время трапезы.
«Об этом инциденте доложено святейшему патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — написал Волков в Facebook.
BFM.RU: последние новости
«Коктебель — страшное место». Культовый крымский курорт терпит экологическое бедствие Дело Дмитриева близится к развязке ОЗХО ответила по существу лишь на один вопрос России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии182
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»319
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна91
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение