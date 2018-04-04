Спевшего «Мурку» священника отправили из Московской епархии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, спевшего «Мурку», покинуть пределы Московской епархии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором священник архимандрит Венедикт (Цирковый) — служитель Тираспольской епархии исполняет шансон — песню «Мурка» во время трапезы.