Спевшего «Мурку» священника отправили из Московской епархии 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, спевшего «Мурку», покинуть пределы Московской епархии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.
Ранее в сети появился видеоролик, в котором священник архимандрит Венедикт (Цирковый) — служитель Тираспольской епархии исполняет шансон — песню «Мурка» во время трапезы.
«Об этом инциденте доложено святейшему патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — написал Волков в Facebook.