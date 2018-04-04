На выходные в Митине промоют дороги после зимы

На северо-западе столицы, в том числе в районе Митино, в выходные промоют дороги и тротуары после зимы.

В ходе влажной уборки с асфальта будут удалены следы от шин, мазута, масла и бензина. Также будет осуществлена промывка проезжих частей, остановок общественного транспорта, площадей внутридворовых проездов, тротуаров с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.

Как рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО», в работе по округу задействуют в целом 48 поливомоечных машин и более 20 единиц тротуароуборочной техники.

(ср)