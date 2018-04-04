Ещё
На выходные в Митине промоют дороги после зимы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходные в Митине промоют дороги после зимы 

Управа района Митино 59 минут назад
Фото: Управа района Митино
На северо-западе столицы, в том числе в районе Митино, в выходные промоют дороги и тротуары после зимы.
В ходе влажной уборки с асфальта будут удалены следы от шин, мазута, масла и бензина. Также будет осуществлена промывка проезжих частей, остановок общественного транспорта, площадей внутридворовых проездов, тротуаров с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.
Как рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО», в работе по округу задействуют в целом 48 поливомоечных машин и более 20 единиц тротуароуборочной техники.
(ср)
Управа района Митино: последние новости
Единый инструктаж нарядов полиции организовали в СЗАО Месячник по благоустройству начался на северо-западе столицы Сбор организаций округа с уполномоченными ГО и ЧС организовали в СЗАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение