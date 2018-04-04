Во дворе на Пятницком шоссе отремонтировали фонари

Сотрудники коммунальных служб восстановили наружное освещение во дворе дома 38 на Пятницком шоссе. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы на портале «Наш город».

Как сообщается в официальном ответе руководства директора ГУП «Моссвет», в настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с городским регламентом. Специалистами были выполнены работы по восстановлению питающей линии.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)