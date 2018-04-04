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Девушка побила тигра палкой
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Девушка побила тигра палкой 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В индийском штате Махараштра 22-летняя женщина, вооруженная палкой, напала на тигра, который пытался утащить ее козу. Об этом сообщает BBC News.
Рупали Мешрам услышала крики козы, выбежала из дома и увидела, что на нее напал тигр. Она схватила палку и ударила хищника. Тот оставил козу и бросился на обидчицу. Мать Рупали пришла в ужас, когда заметила окровавленную девушку, отбивающуюся от тигра. «Я думала, моя дочь погибнет», — говорит она. Женщина бросилась ей на помощь, втащила ее в дом и закрыла дверь.
Оказавшись в безопасности, они позвонили леснику и рассказали о нападении хищника. Чтобы добраться до места происшествия, ему понадобилось 30 минут. К тому времени тигр уже покончил с козой и скрылся.
После драки со зверем у Рупали остались раны на голове, поясе, ногах и руках, однако они не угрожают ее здоровью. Кроме того, тигр успел ударить ее мать по лицу возле глаза. Женщинам оказали помощь в больнице и уже выписали. По словам врача, девушке повезло, что хищник не укусил ее.
В 2017 году сообщалось, что жителям деревни на границе Махараштры пришлось спасаться от тигра на крыше. Хищник появился, когда в деревне праздновали свадьбу, побродил по двору среди столов с посудой и вернулся в лес.
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