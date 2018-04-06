Источник: санкции США не повлияют на переговоры России и Индии по С-400

НЬЮ-ДЕЛИ , 6 апр — РИА Новости , Евгений Орел . Санкции США в отношении "Рособоронэкспорта" не окажут влияния на ход переговоров между РФ и Индией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом РИА Новости сообщил источник в Нью-Дели, близкий к переговорам по данному вопросу.

"Это вопрос к индийскому правительству, но я думаю, что Индия не пойдет ни на какой компромисс в вопросе собственной обороны. Для Индии важны, прежде всего, ее безопасность и спокойствие, чтобы не возникало никаких проблем с некоторыми из ее соседей. Повторю, в первую очередь — безопасность", — заявил собеседник агентства.

Источник выразил уверенность в том, что «любое государство, будь то Индия или какое-либо другое, в такой ситуации предпочтет, чтобы ее вооружение и защитные системы были наилучшими».

"Поэтому, я думаю, что и в этом вопросе (поставок Индии С-400 — ред.) ничего не должно измениться", — подчеркнул собеседник агентства.