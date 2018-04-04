Владимир Ефимов: «Успешный специалист будущего — это тот, кто не боится перемен»

Владимир Ефимов. 3 апреля 2018 года в Московском центре качества образования состоялось очередное заседание Клуба Директоров. С докладом о развитии профессиональных компетенций и роли образования в экономике города выступил министр экономики Москвы

По словам Владимира Ефимова, важно со школьной скамьи наглядно показывать ученикам, какие профессии и почему востребованы в городе, рассказывать о тонкостях специализаций, давать попробовать на вкус ту или иную специальность: «Сегодня в Москве на базе школ запущены профклассы: инженерный, академический, медицинский, успешно идет проект „Московской предуниверсарий“. Это большая работа по вовлечению ребят в мир разносторонних профессиональных практик. Такие методы обучения позволяют на ранних этапах выявлять, развивать и формировать высококлассных специалистов из разных отраслей экономики будущего», — сказал министр.

По словам В. Ефимова, наиболее перспективными направлениями ближайшего десятилетия станут современное промышленное производство, научные исследования и разработки, IT-сфера. «Москва развивает новую, высокотехнологичную и инновационную городскую промышленность, которая получает существенную поддержку: налоговые и иные льготы в обмен на инвестиции. Наши усилия дают результаты: в инновационных отраслях московской экономики наблюдается рост по ключевым показателям: количеству занятых, заработным платам, объемам экспорта», — пояснил министр.

«Не меньше возможностей открывает город перед теми, кто начинает в Москве собственное дело. Город, который на сегодня является крупнейшим потребительским рынком Европы, максимально упростил процедуры, связанные с запуском бизнес-проектов любого уровня. Стать индивидуальным предпринимателем в столице можно за пять дней, а простая и понятная патентная система позволяет вести свое дело без бумажной волокиты. Показательная цифра: за последние семь лет количество индивидуальных предпринимателей выросло в Москве на 70 процентов», — подчеркнул В. Ефимов.

В завершение встречи ее участники обсудили основные аспекты городской стратегии развития образования Москвы до 2025 года. По словам Владимира Ефимова, одним из важных результатов ее воплощения в жизнь должно стать умение школьников меняться и не бояться перемен: «Глобальные информационные потоки и быстрые технологические перемены во всех сферах жизни заставляют уже в школе научиться адаптировать полученные компетенции к меняющимся условиям, не бояться принимать вызовы времени и отвечать на них», — подытожил он.