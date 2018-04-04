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Российская делегация провела консультации с португальскими партнерами
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Российская делегация провела консультации с португальскими партнерами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В г. Лиссабон в период со 3 по 4 апреля 2018 г. прошли двусторонние консультации представителей министерства внутренних дел Российской Федерации и криминальной полиции Португалии по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области противодействия транснациональной преступности с использованием возможностей Интерпола.
С российской стороны в переговорах участвовал начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции А. В. Прокопчук, вице-президент Интерпола от Европы.
В ходе мероприятия участниками было отмечено, что за многолетнюю историю взаимодействия между МВД России и правоохранительными органами Португалии сложились партнерские отношения, позволяющие эффективно бороться с транснациональной преступностью. Это подтверждается достигнутыми результатами в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
Сторонами была достигнута договоренность шире использовать возможности Интерпола для обмена оперативной информацией и координации совместных мероприятий по борьбе с различными видами преступлений, в том числе в рамках международных антикриминальных проектов и операций Интерпола.
В завершении консультаций стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества на антикриминальном треке.
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