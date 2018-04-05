Ещё
Компания Rocket Lab запланировала первый коммерческий запуск спутников на конец апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Rocket Lab запланировала первый коммерческий запуск спутников на конец апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Хайтек
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Частная американская компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании.
Несмотря на то, что Rocket Lab базируется в США, свои ракеты в космос она планирует отправлять с принадлежащей ей стартовой площадки в Новой Зеландии. 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по нужной траектории для последующего вывода спутников на орбиту. «Имеющий лицензию на проведение запусков каждые 72 часа пусковой комплекс Rocket Lab — единственная частная стартовая площадка для орбитальных запусков», — отмечается в сообщении компании. Первая ступень Electron оснащена сразу девятью двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. Вторая ступень имеет лишь один двигатель. Максимальная нагрузка не превышает 227 кг.
Впервые ракета была запущена в мае 2017 года. Пуск прошел неудачно — она так и не смогла доставить груз на орбиту. Однако 20 января носитель смог вывести в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После этого руководство компании заявило, что готово принимать заказы у частных операторов спутников.
В этот раз клиентами выступили сразу две компании. Spire Global хочет запустить два очередных микроспутника формата «кубсат» Lemur-2. С их помощью ведется сбор данных о погоде, а также отслеживаются передвижения кораблей. Кроме того, GeoOptics, еще одна фирма, работающая в сфере метеорологии, хочет расширить свою группировку аппаратов на орбите за счет спутника, построенного инженерами Tyvak Nano-Satellite Systems.
К концу года Rocket Lab планирует запускать по одной ракете в месяц. Сами носители собираются в Калифорнии. По словам исполнительного директора компании Питера Бека, ее цель — закрепиться на рынке малых спутников.
Согласно опубликованным в феврале данным базирующейся в Атланте аэрокосмической компании SpaceWorks, число таких аппаратов, запущенных в 2017 году, превысило даже наиболее оптимистичные прогнозы, но теперь для развития данного направления нужны новые компании. 2017 год в этом плане стал рекордным — в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от одного до 50 кг.
ТАСС: последние новости
Комитет Госдумы по транспорту не поддержал проект о выдаче водительских прав с 16 лет Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополя увеличится на 500 м В Волоколамске начался согласованный митинг против свалки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
В Подмосковье обвалились цены на дачи39
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение