Компания Rocket Lab запланировала первый коммерческий запуск спутников на конец апреля

ВАШИНГТОН, 5 апреля. / ТАСС /. Частная американская компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании.

Несмотря на то, что Rocket Lab базируется в США , свои ракеты в космос она планирует отправлять с принадлежащей ей стартовой площадки в Новой Зеландии . 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по нужной траектории для последующего вывода спутников на орбиту. «Имеющий лицензию на проведение запусков каждые 72 часа пусковой комплекс Rocket Lab — единственная частная стартовая площадка для орбитальных запусков», — отмечается в сообщении компании. Первая ступень Electron оснащена сразу девятью двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. Вторая ступень имеет лишь один двигатель. Максимальная нагрузка не превышает 227 кг.

Впервые ракета была запущена в мае 2017 года. Пуск прошел неудачно — она так и не смогла доставить груз на орбиту. Однако 20 января носитель смог вывести в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После этого руководство компании заявило, что готово принимать заказы у частных операторов спутников.

В этот раз клиентами выступили сразу две компании. Spire Global хочет запустить два очередных микроспутника формата «кубсат» Lemur-2. С их помощью ведется сбор данных о погоде, а также отслеживаются передвижения кораблей. Кроме того, GeoOptics, еще одна фирма, работающая в сфере метеорологии, хочет расширить свою группировку аппаратов на орбите за счет спутника, построенного инженерами Tyvak Nano-Satellite Systems.

К концу года Rocket Lab планирует запускать по одной ракете в месяц. Сами носители собираются в Калифорнии. По словам исполнительного директора компании Питера Бека, ее цель — закрепиться на рынке малых спутников.

Согласно опубликованным в феврале данным базирующейся в Атланте аэрокосмической компании SpaceWorks, число таких аппаратов, запущенных в 2017 году, превысило даже наиболее оптимистичные прогнозы, но теперь для развития данного направления нужны новые компании. 2017 год в этом плане стал рекордным — в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от одного до 50 кг.