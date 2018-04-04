Центры госуслуг предупредили москвичей о звонках мошенников с требованиями проверки или замены счетчиков

Москве участились случаи мошенничества, когда злоумышленники под видом работников центров госуслуг обзванивают жителей столицы и сообщают о необходимой проверке или замене счетчиков, сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.

«Неизвестные лица от имени центров госуслуг звонят жителям и сообщают о необходимой проверке или замене счетчиков. Вопрос о замене счетчиков не относится к компетенции центров госуслуг», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, срок поверки счетчика можно уточнить одним из трех способов: в верхней части единого платежного документа (в табличке для передачи показаний индивидуальных приборов учета), в технической документации прибора, при личном посещении центра госуслуг «Мои документы».

«Если срок поверки еще не подошел, то проверять и заменять счетчик нет необходимости. Сохраняйте бдительность и уточняйте информацию в вашей управляющей компании», — подчеркнули в пресс-службе.