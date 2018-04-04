Весенний призыв стартовал в районе

В районе Орехово-Борисово Северное подвели итоги первого заседания призывной комиссии. Прошло оно в понедельник, 2 апреля.

По плану в этот призыв в армию должны набрать 67 молодых людей из района. По словам председателя районной комиссии Юлии Городович, сейчас молодые люди службы не боятся.

В беседе с призывниками военный комиссар Москвы по Царицынскому району Олег Филимонов интересовался их предпочтениями при выборе рода войск.

Один из пионеров набора отправится в Воздушно-десантные войска.

А вот с одним из срочников мотострелкового подразделения удалось связаться нашему редактору и узнать о том, как идет служба Родине:

— Мне здесь очень нравится, я не ожидал такого от современной армии, — рассказывает курсант Антон Якунин, — Я слышал много историй о дедовщине и издевательствах над курсантами. Ничего подобного здесь нет. Больше скажу, в армии есть шанс продвинуться по карьерной лестнице. Только за четыре месяца я стал писарем, ефрейтором и нахожусь в первом составе караула. Все это возможно, если у тебя есть голова на плечах. Один минус — очень скучаю по родным и близким.

Продлится весенняя призывная кампания до 15 июля.