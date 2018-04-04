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Сосульки и наледь удалили с крыши дома в Егорьевске благодаря общественному инспектору
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Сосульки и наледь удалили с крыши дома в Егорьевске благодаря общественному инспектору 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области выдала предписание управляющей организации ООО «Жилкомсервис» в подмосковном Егорьевске об удалении сосулек на крыше многоквартирного дома и о ликвидации причин их возникновения, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В Госжилинспекцию обратился житель дома №55 поселка Новый городского округа Егорьевск с просьбой очистить крышу многоквартирного дома от опасных сосулек и наледи.
«В ходе внеплановой проверки информация, предоставленная жителем, который еще и является общественным жилищным инспектором, была подтверждена. Не было принято необходимых мер по обеспечению энергоэффективности МКД, что привело к образованию большого количества сосулек и массивной наледи на доме №55» — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
УК ООО «Жилкомсервис» оперативно отреагировала на выданное надзорным ведомством предписание и приняла все необходимые меры по ликвидации уже имеющихся сосулек и наледи, а также устранила причины их появления.
Соков уточнил, что нарушения обязательных требований по содержанию дома выявил общественный жилищный инспектор.
«Странно, что сама УК не предпринимала должных мер, а дожидалась, когда бдительные жители сообщили о нарушении в Госжилинспекцию. На УК заведено дело об административном нарушении. Ей придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей», — заключил руководитель надзорного ведомства.
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