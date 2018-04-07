Генпрокуратура не нашла финансовых нарушений в программе «Пока все дома»

ТАСС. При создании видеопаспортов детей-сирот в телепрограмме «Пока все дома» никаких финансовых нарушений не было. «Названная проверка Генеральной прокуратурой завершена. Нарушений законодательства не установлено», — цитирует официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного

Генпрокуратура начала проверку популярной передачи после информации в СМИ. Сообщалось, что особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, которые, по данным СМИ, Министерством образования и науки РФ выделило на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

Напомним, в середине августа 2017 года стало известно, что «Первый канал» расторг договор с «Пока все дома» из-за махинаций с финансированием рубрики «У вас будет ребенок» про детей-сирот, которые ищут родителей. Сам Тимур Кизяков рассказал на своей странице в Facebook, кто и как финансировал рубрику о детях-сиротах в его передаче.

Справка «СП»

Программа «Пока все дома» выходила в эфир с ноября 1992 года. В 2006 году производители запустили рубрику «У вас будет ребенок», которую вела жена Тимура Кизякова Елена. За период существования проекта снято около 3 тысяч роликов о детях-сиротах.

За рубрику Митрошенков и Кизяковы в 2015 году получили премию правительства России в области СМИ.

В настоящее время телевизионная развлекательная программа выходит на телеканале «Россия-1».

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