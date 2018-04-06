Генпрокуратура не нашла финансовых нарушений в «Пока все дома» 

Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в расходовании бюджетных средств в телепрограмме «Пока все дома». Проверка касалась создания видеопаспортов детей-сирот в рубрике «У вас будет ребенок», сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Проверка проводилась с конца августа 2017 года после того, как СМИ рассказали о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы «Пока все дома» (на тот момент выходившей на Первом канале). Минобразования выделило программе на создание видеопаспортов о детях-сиротах 110 млн рублей.
В августе 2017 года бессменный ведущий программы Тимур Кизяков сообщил, что вместе с проектом «Пока все дома» ушел с Первого канала по собственному желанию. Причиной ухода он назвал неприемлемые методы работы руководства канала. По словам Кизякова, программа не почувствовала поддержки и защиты со стороны Первого канала в ситуации с видеопаспортами