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Генпрокуратура нашла нарушения в торговых центрах почти во всех регионах
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Генпрокуратура нашла нарушения в торговых центрах почти во всех регионах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об промежуточных итогах массовых проверок торгово-развлекательных комплексов сайту «Звезды» рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Массовые проверки выявили нарушения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах практически по всей стране. Об этом сайту «Звезды» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
«В ходе проверок исполнения законодательство о пожарной безопасности ораганами прокуратуры были выявлены различные нарушения, причем практически во всех регионах страны», — сказал он.
В некоторых случаях, пояснил Куренной, это уже повлекло приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов.
«Часть нарушений была выявлена в ходе предыдущих проверок, в некоторых случаях — в ходе проверок, которые были инициированы после трагедии в Кемерово», — добавил представитель Генпрокуратуры.
В частности, продолжил Куренной 29 марта была приостановлена работа одного из ТЦ в Челябинске в связи с тем, что у него отсутствовало надлежащее разрешение на ввод в эксплуатацию, причем объект уже достаточно долгое время функционировал.
«Также в Нижневартовске (ХМАО) был закрыт один из крупных торговых центров. А буквально на днях в Ставропольском крае прокурор промышленного района Ставрополя обратился в суд и иском о приостановлении деятельности двух ТЦ до устранения выявленных нарушений», сказал представитель ведомства.
Проверки аналогичные по стране продолжаются и в ряде регионов прокуратура готовит подобные же иски в суд в связи с теми нарушениями, которые удалось выявить.
Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых — дети.
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