Генпрокуратура нашла нарушения в торговых центрах почти во всех регионах

Александр Куренной. Об промежуточных итогах массовых проверок торгово-развлекательных комплексов сайту «Звезды» рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ

Массовые проверки выявили нарушения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах практически по всей стране. Об этом сайту «Звезды» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«В ходе проверок исполнения законодательство о пожарной безопасности ораганами прокуратуры были выявлены различные нарушения, причем практически во всех регионах страны», — сказал он.

В некоторых случаях, пояснил Куренной, это уже повлекло приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов.

«Часть нарушений была выявлена в ходе предыдущих проверок, в некоторых случаях — в ходе проверок, которые были инициированы после трагедии в Кемерово », — добавил представитель Генпрокуратуры.

В частности, продолжил Куренной 29 марта была приостановлена работа одного из ТЦ в Челябинске в связи с тем, что у него отсутствовало надлежащее разрешение на ввод в эксплуатацию, причем объект уже достаточно долгое время функционировал.

«Также в Нижневартовске ХМАО ) был закрыт один из крупных торговых центров. А буквально на днях в Ставропольском крае прокурор промышленного района Ставрополя обратился в суд и иском о приостановлении деятельности двух ТЦ до устранения выявленных нарушений», сказал представитель ведомства.

Проверки аналогичные по стране продолжаются и в ряде регионов прокуратура готовит подобные же иски в суд в связи с теми нарушениями, которые удалось выявить.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых — дети.