Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Российские производители солнечных панелей начинают заключать экспортные контракты с потребителями из ряда стран Европы. Об этом ТАСС сказал первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер

"У них (российских производителей солнечных панелей — прим. ТАСС) уже возникают экспортные контракты, в том числе с европейцами, потому что у (панелей российского производства — прим. ТАСС) высокий КПД [коэффициент полезного действия]. Это разные страны Европы", — заметил он.

Текслер напомнил, что российские солнечные панели уже сейчас входят в тройку по этому показателю в своем сегменте.

"Нам пока тяжело бороться с Китаем . У них не всегда высокий КПД, но дешевые панели. У нас же КПД высокий. То, что делает завод в Новочебоксарске , например. Уже установленные их панели имеют КПД — 22%, но они дороже (чем китайские — прим. ТАСС). Но когда у вас небольшое пространство и нужно установить панель, к примеру, на крышу дома, то преимущество [высокого КПД] играет свою роль", — добавил он.

Ранее в интервью ТАСС Текслер говорил, что у России есть хорошие перспективы начать экспорт солнечных панелей.