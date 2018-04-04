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Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России
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Европейские компании интересуются покупкой солнечных панелей в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российские производители солнечных панелей начинают заключать экспортные контракты с потребителями из ряда стран Европы. Об этом ТАСС сказал первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.
"У них (российских производителей солнечных панелей — прим. ТАСС) уже возникают экспортные контракты, в том числе с европейцами, потому что у (панелей российского производства — прим. ТАСС) высокий КПД [коэффициент полезного действия]. Это разные страны Европы", — заметил он.
Текслер напомнил, что российские солнечные панели уже сейчас входят в тройку по этому показателю в своем сегменте.
"Нам пока тяжело бороться с Китаем. У них не всегда высокий КПД, но дешевые панели. У нас же КПД высокий. То, что делает завод в Новочебоксарске, например. Уже установленные их панели имеют КПД — 22%, но они дороже (чем китайские — прим. ТАСС). Но когда у вас небольшое пространство и нужно установить панель, к примеру, на крышу дома, то преимущество [высокого КПД] играет свою роль", — добавил он.
Ранее в интервью ТАСС Текслер говорил, что у России есть хорошие перспективы начать экспорт солнечных панелей.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о поставках солнечных панелей в эту арабскую страну, которая объявляла о масштабных планах по инвестициям в возобновляемые источники электроэнергии.
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