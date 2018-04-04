Ещё
Что вы знаете о боли: инстаграм «Жалкие мужчины» заставит почувствовать безысходность мужчин на шопинге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что вы знаете о боли: инстаграм «Жалкие мужчины» заставит почувствовать безысходность мужчин на шопинге 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Мужчина должен быть сильным во всех ситуациях, так уж сложилось. Правда, и эта аксиома может нарушаться: ведь иногда мужчине приходится идти с женщиной за покупками. Именно тут патриархальные устои дают осечку, и мужчина начинает чувствовать себя максимально несчастным.
Создатель инстаграма «Жалкие мужчины» (Miserable men) выкладывает снимки представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.
Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
4 Фев 2018 в 12:39 PST  Описание аккаунта говорит само за себя: «Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия».
Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
28 Янв 2018 в 11:11 PST  У инстаграма уже более 317 тысяч подписчиков, и это понятно, потому что некоторые снимки заставляют смеяться в голос.
Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
27 Май 2017 в 1:51 PDT  Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
1 Май 2017 в 9:39 PDT  Глядя на фотографии, можно сделать вывод, что большинство мужчин во время шопинга предпочитают немного вздремнуть. На любом кресле, в любой позе.
Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
4 Ноя 2016 в 6:04 PDT  Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
6 Фев 2016 в 9:44 PST  Иногда кажется, что мужчины действительно страдают или впадают в экзистенциальный кризис.
Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)
24 Ноя 2017 в 12:47 PST  У профиля есть свой хештег #miserablemen, по которому любой желающий может выложить снимок с похожей тематикой.
Bigpicture.ru: последние новости
Спутник, наклони камеру: фотографии из космоса, которые не похожи на Google карты «Ниндзя-кот»: японец фотографирует животных во время их боевых практик Ты мне — прическу, а я тебе — рыбу на обед: как тысяча человек уживаются на острове размером с футбольное поле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии201
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»319
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна92
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение