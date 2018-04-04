Что вы знаете о боли: инстаграм «Жалкие мужчины» заставит почувствовать безысходность мужчин на шопинге

Мужчина должен быть сильным во всех ситуациях, так уж сложилось. Правда, и эта аксиома может нарушаться: ведь иногда мужчине приходится идти с женщиной за покупками. Именно тут патриархальные устои дают осечку, и мужчина начинает чувствовать себя максимально несчастным.

Создатель инстаграма «Жалкие мужчины» (Miserable men) выкладывает снимки представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.

Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

4 Фев 2018 в 12:39 PST Описание аккаунта говорит само за себя: «Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия».

Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

28 Янв 2018 в 11:11 PST У инстаграма уже более 317 тысяч подписчиков, и это понятно, потому что некоторые снимки заставляют смеяться в голос.

Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

27 Май 2017 в 1:51 PDT Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

1 Май 2017 в 9:39 PDT Глядя на фотографии, можно сделать вывод, что большинство мужчин во время шопинга предпочитают немного вздремнуть. На любом кресле, в любой позе.

Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

4 Ноя 2016 в 6:04 PDT Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

6 Фев 2016 в 9:44 PST Иногда кажется, что мужчины действительно страдают или впадают в экзистенциальный кризис.

Публикация от Miserable Men®️ (@miserable_men)

24 Ноя 2017 в 12:47 PST У профиля есть свой хештег #miserablemen, по которому любой желающий может выложить снимок с похожей тематикой.