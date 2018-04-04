5 полезных временно бесплатных приложений

5 полезных временно бесплатных приложенийОчередная подборка временно бесплатных приложений — концентрат невиданной щедрости разработчиков, которая точно не продлится вечно.

На этот раз в подборку попали мобильный буфер обмена, свежая коктейльная головоломка, редактор видео слоу-мо, интересные японские кроссворды и правильные дыхательные тренировки.

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Обязательно дочитайте эту статью до конца, чтобы получить возможность скачать еще 3 полезных платных приложения бесплатно.

QuickClip — мобильный буфер обмена

Мобильный буфер обмена, который предназначен для быстрого обращения с большим объемом разноплановой информации.

У вас есть возможность прописать все необходимые фрагменты текста заблаговременно, а потом копировать их через удобный виджет и вставлять в текстовый документ.

Работа с приложением мне кажется особенно удобной в связке с iPad Pro и Smart Keyboard — на iPhone с настолько большими объемами текста работать все-таки не так комфортно.

Работу с приложением я оцениваю на 3 с плюсом. Поэтому рекомендую вам скачивать его бесплатно — пока действует скидка. Если же она уже закончилась, лучше выберите более качественный платный аналог.

Скачать в App Store (75 руб. > бесплатно)

Open Bar! — свежая коктейльная головоломка

Интересная вариация на тему 3 в ряд, которая меняет взгляд на головоломки такого вида как таковые.

В первую очередь, мне в ней пришлись по вкусу подход разработчиков к графическому наполнению и музыкальному сопровождению. Она приятная, несложная и неспешная — идеальная для перерыва в суете рабочего дня.

Вам нужно добиться расположения отрезков на поле таким образом, чтобы они превратились в линии — тогда они тут же исчезнут, добавляя баллы в вашу копилку. Ничего сложного.

Вы можете перемещать фигуры по полю и добавлять на него новые — чем меньше шагов понадобиться вам для прохождения, тем лучше.

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Slow Memories — редактор видео слоу-мо Мобильное приложение, предназначенное для создания 15-секундных видеороликов слоу-мо со звуком — именно последним оно отличается от того, что предлагает стандартная камера iOS.

Процесс работы с программой прост до безобразия — сначала вы записываете небольшое видео прямо через ее интерфейс, а потом сразу беретесь за доработку.

В первую очередь, вас попросят выбрать трек, который дополнит визуал, из своей медиатеки — с Apple Music приложение не работает, поэтому вам понадобиться композиция из iTunes Store или загруженная на устройство через iTunes.

Когда разберетесь со звуком, сможете добавить на видео фильтр и обрезать его длину — на этом возможности этой программы заканчиваются.

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Picross Fairytale — интересные японские кроссворды

Последний раз я сталкивался с японскими кроссвордами не меньше 20-ти лет тому назад — мне было около 10-ти лет, мы ехали в поезде через всю страну, и я пытался разобраться в них, чтобы убить время.

После этого они выпали из моей жизни целиком и полностью до сегодняшнего дня — до того, как я познакомился с этой игрой.

Это не просто подборка японских кроссвордов, в которых нужно не угадывать слова, а собирать картинки из отдельных точек — это набор головоломок, связанных одним сюжетом.

Игра расскажет о «Серых Мстителях», переосмыслит историю «Красной Шапочки» и удивит вас далеко не один раз — единственное, вам нужно любить подобные головоломки.

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Breathing Zone — правильные дыхательные тренировки

Программа, которая покажется хорошо знакомой всем владельцам Apple Watch — это аналог встроенного «Дыхания», которое Apple не захотела выпускать для iPhone.

Приложение предлагает переключить внимание и успокоить нервы с помощью дыхания. Интенсивность вдохов и выдохов показывает тематическая анимация и подсказывает приятный женский голос — внешний вид и скорость процесса можно настроить.

Опыт использования «Дыхания» на Apple Watch подсказывает, что система действительно работает. С помощью приложения можно успокоиться, расслабиться и взять себя в руки.

Тем не менее, мне не нравится, как разработчики подошли к атмосфере этой программы. Она выглядит как тестовый образец, который не успели доработать — без минималистичного интерфейса с интересной идеей в 2018 году уже нельзя.

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