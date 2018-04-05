Шишов пояснил, как скажет на омских мостах сброс воды на казахстанской ГЭС

Шульбинская ГЭС в Казахстане в начале апреля сбросила огромный объём воды, превышающий норму в два раза. Сброс произошёл намного раньше установленного срока, лёд на Иртыше ещё не успел растаять и, чтобы вода ушла, специалистам МЧС даже пришлось взрывать лёд. Теперь большая вода движется к Омской области , ожидается, что в наш регион она придёт в десятых числах апреля.

СМИ предполагают, что сброс воды станет серьёзным испытанием для омских мостов.

«На мосты это будет некритичное воздействие, потому что мосты рассчитаны на такое экстремальное воздействие. Когда проектировались эти сооружения, рассчитывалось на вероятность раз в тысячу лет, на ледовое воздействие, на размытие. Сомневаюсь, чтобы сброс нанес нашим омским мостам вред», — пояснил «СуперОмску» основатель НПО «Мостовик» Олег Шишов

Отметим, что омское ГУ МЧС тоже не видит серьёзной причины для беспокойства. Спасатели не собираются взрывать лёд, чтобы дать пройти талым водам, пришедшим из Казахстана. И вообще ожидают, что уровень паводка в этом году будет ниже, чем в прошлом.