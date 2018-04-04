В Дании приспособили Wi-Fi для защиты от воров

Ученые из Технического университета Копенгагена нашли способ для охраны помещений без установки видеокамер и специальных датчиков.

Wi-Fi — это не только технология, обеспечивающая беспроводной выход в Интернет, но и средство для слежения за шпионами и ворами. Благодаря изменению радиосигнала между двумя Wi-Fi-приемниками система безопасности может отслеживать перемещение людей по охраняемому участку.

Также изобретатели отметили, что использование Wi-Fi-сигнализации — это эффективный и дешевый метод. Комплектация оборудования проста, поэтому такая система будет выходить из строя реже, чем привычные нам камеры наблюдения. Еще одно преимущество изобретения заключается в отсутствии «мертвых» зон при слежке.

О том, как дети могут совершенствовать технологии, читайте в материале Сергея Габова.

фото: Pixabay