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В Дании приспособили Wi-Fi для защиты от воров
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В Дании приспособили Wi-Fi для защиты от воров 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Ученые из Технического университета Копенгагена нашли способ для охраны помещений без установки видеокамер и специальных датчиков.
Wi-Fi — это не только технология, обеспечивающая беспроводной выход в Интернет, но и средство для слежения за шпионами и ворами. Благодаря изменению радиосигнала между двумя Wi-Fi-приемниками система безопасности может отслеживать перемещение людей по охраняемому участку.
Также изобретатели отметили, что использование Wi-Fi-сигнализации — это эффективный и дешевый метод. Комплектация оборудования проста, поэтому такая система будет выходить из строя реже, чем привычные нам камеры наблюдения. Еще одно преимущество изобретения заключается в отсутствии «мертвых» зон при слежке.
О том, как дети могут совершенствовать технологии, читайте в материале Сергея Габова.
фото: Pixabay
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