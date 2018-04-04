В Калининграде — диалог поколений

Калининграде проходит первый городской гражданско-патриотический форум «Диалог поколений». На 25 площадках проводятся тематические встречи и обсуждения.

Представители городской администрации и депутатского корпуса, специалисты по работе с подростками, психологи, реабилитологи, ветераны, члены общественных организаций, творческих союзов и национально-культурных сообществ обсуждают с молодёжью и подростками самые разные аспекты современной жизни. Это — вопросы национальной идентичности, консолидации здоровых патриотических сил города, профилактика терроризма, мотивации к активной гражданской позиции подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к вопросам гражданско-патриотического воспитания.

Форум проводится при содействии Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» и ориентирован на все социальные слои и возрастные группы при опоре на традиционные духовно-нравственные ценности. Форум направлен на развитие кадетского и юнармейского движения, молодежных инициатив, поисковой, краеведческой деятельности, создание условий для самореализации.

В школе №31 клуб «Лидер» с участием представителей ОНФ, ДОСААФ России и представителей школьного ученического самоуправления при обсуждении вопросов патриотического воспитания сделали своеобразный экскурс в историю Великой Отечественной войны, кроме того, был сделан акцент на важность развития физической культуры и спорта. Во «Фридландских воротах» состоялась публичная защита работ в номинации «Музей: вчера, сегодня, завтра». Юные экскурсоводы рассказали об истории создания школьных экспозиций различной направленности и о научно-просветительской работе, проводимой в учебных заведениях. В ближайшие дни тематические площадки форума пройдут в школах и библиотеках, школах искусств и концертных залах, на набережной озера Верхнее и в Центральном парке культуры и отдыха, рассказали корреспонденту «Моего Калининграда» в администрации Калининграда.

Помимо традиционных форм — обсуждений за круглым столом и презентаций проектов, пройдет музыкальный флеш-моб «Победный аккорд» и велоквест «Штурмуем город», выставки и концерты, мастер-классы и диспуты.