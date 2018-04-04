Арест здания заставил ЗАО «Электрон» вернуть долги по налогам

Орловской области судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности в сумме свыше 580 тысяч рублей в отношении ЗАО «Электрон».

Руководитель акционерного общества был уведомлен приставами о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного исполнения в случае неуплаты долга, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В установленный законом срок организация не погасила задолженность. Судебный пристав-исполнитель ОСП направил запросы в регистрирующие органы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Выяснилось, что организации принадлежит нежилое помещение.

На административное здание ЗАО «Электрон» в поселке Глазуновка был наложен арест. После этого организация выплатила значительную сумму задолженности, более 200 тысяч рублей и предоставила копии, подтверждающих оплату, документов в структурное подразделение Управления.

В пресс-службе отметили, что в ряде случаев, такая мера принудительного исполнения, как обращение взыскания на имущество должника, является действенной. После наложения ареста на движимое или недвижимое имущество платежеспособные должники, как правило, оплачивают имеющуюся задолженность.