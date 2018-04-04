В Орловской области судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности в сумме свыше 580 тысяч рублей в отношении ЗАО «Электрон».
Руководитель акционерного общества был уведомлен приставами о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного исполнения в случае неуплаты долга, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
В установленный законом срок организация не погасила задолженность. Судебный пристав-исполнитель ОСП направил запросы в регистрирующие органы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Выяснилось, что организации принадлежит нежилое помещение.
На административное здание ЗАО «Электрон» в поселке Глазуновка был наложен арест. После этого организация выплатила значительную сумму задолженности, более 200 тысяч рублей и предоставила копии, подтверждающих оплату, документов в структурное подразделение Управления.
В пресс-службе отметили, что в ряде случаев, такая мера принудительного исполнения, как обращение взыскания на имущество должника, является действенной. После наложения ареста на движимое или недвижимое имущество платежеспособные должники, как правило, оплачивают имеющуюся задолженность.
Сообщение Арест здания заставил ЗАО «Электрон» вернуть долги по налогам появились сначала на РИА 57.