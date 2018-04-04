Самого старого джихадиста Бельгии задержали в Париже 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Самый старый джихадист Бельгии 72-летний проповедник Бассам Аяши задержан во Франции, сообщил телеканал France TV Info.
Аяши был задержан в соответствии с постановлением об аресте, выписанным 27 марта на основании обвинения в причастности к террористическому сообществу. По запросу прокуратуры он продолжает оставаться под стражей.
Бассам Аяши проповедовал радикальный ислам в исламском центре в брюссельской коммуне Моленбек. Спецслужбы считают, что Аяши воспитал не одно поколение джихадистов.