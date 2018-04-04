Московские синоптики назвали 4 апреля самым теплым днем с начала года

Рекордно теплая погода в этот день была зафиксирована в 1990 году.

Московские синоптики назвали 4 апреля самым теплым днем с начала года.

По словам специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, в результате антициклональной погоды весеннее солнце к 15:00 прогрело столичный воздух до 9,3 градуса тепла.

Он добавил, что к концу дня столбики термометров могут показать до плюс 10 градусов.

— Это далеко не рекорд. Ведь самый теплый день 4 апреля был в 1990 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 21,2 градуса, — отметил Евгений Тишковец

Однако, по его словам, зафиксированные температурные показатели полностью соответствуют климатическим показателям середины апреля, передает РИА Новости

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