Аварийные деревья срубят в Кленовском

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Работы по вырубке аварийных деревьев проведут в Кленовском. Об этом 4 апреля сообщили в администрации поселения. — В данный момент завершились торги на интернет-площадке, где были выбраны исполнители работ.

Сейчас идет подготовка документации. В ближайшее время специалисты получат разрешение на начало работ. Будут произведены вырубка и обрезка аварийных объектов на территории села Кленово, — рассказал представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Кленовское.

Он отметил, что работы начнут исполнять после подписания и заключения всех основных договоров.