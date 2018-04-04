Ещё
Аварийные деревья срубят в Кленовском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аварийные деревья срубят в Кленовском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Работы по вырубке аварийных деревьев проведут в Кленовском. Об этом 4 апреля сообщили в администрации поселения. — В данный момент завершились торги на интернет-площадке, где были выбраны исполнители работ.
Сейчас идет подготовка документации. В ближайшее время специалисты получат разрешение на начало работ. Будут произведены вырубка и обрезка аварийных объектов на территории села Кленово, — рассказал представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Кленовское.
Он отметил, что работы начнут исполнять после подписания и заключения всех основных договоров.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Санитарная обрезка деревьев завершится в Щербинке Молодежная палата Московского организует лекции ко Дню космонавтики Более пяти площадок открылось в рамках программы по активному долголетию в Рязановском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение