УрФО: Миленький эублеофар, мыльные конфеты и футбол

Прошло три дня с начала рабочей недели, а это значит, что пришло время для нового обзора «Блоговизор УрФО»! Все эти дни местные блогеры как всегда не сидели на месте, тщательно собирая самую важную информацию в своих Живых Журналах. Что же интересного произошло за эти дни?

Как обычно, наши авторы не перестают рассуждать о политике, а также общественных и иных проблемах нашей страны. Особенно об это любит поговорить челябинец vlad1_74. На этот раз он рассказал о случае, произошедшем на VII Макаренковских чтениях: «О тревожной ситуации с детьми в России заявил 1 апреля первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы РФ Олег Смолин . Назвав положение дел в российском образовании противоречивым, Смолин напомнил о высоких результатах, которые продемонстрировала российская начальная школа на международном уровне и привел мнение психологов о „крайне тревожной“ ситуации с детьми вообще. „Психологи говорят о крайне тревожной ситуации с детьми и подростками. Например, по данным Российской Академии Образования даже в страшном 1992 году 58% подростков отличались альтруистической ориентацией. Были способны к сочувствию, способны помочь другим и так далее. По последним данным, которые я видел, оказалось около 15%“, — сказал Смолин. Завершая тему, вину за такое положение вещей он возложил на „социальную среду и образовательную политику в широком смысле“. Сам блогер так прокомментировал ситуацию: „Как так, иметь мировое лидерство в начальных школах и на выходе всё это растерять. Отсутствие воспитания в школах и социальные джунгли в окружении дали 15%. Что толку, что сменили министра образования и поставили Васильеву. В отсутствие своей концептуальной составляющей в целом в стране, запрос к школе даёт общество, какое общество, такая и школа. Мы сейчас живём по западным лекалам, без своей стратегической и идеологической составляющей. Очень странно, что ещё проявляем коллективизм в такой трагедии, как в Кемерово , думаю, при смене ещё пары поколений, это станет анахронизмом“.

Екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) на днях рассуждал, кому выгодны митинги, приведя в пример недавние митинги в защиту березовой рощи и против отмены прямых выборов мэра: „Митинги-митинги, Екатеринбург превращается в митингующую столицу России . Буквально на днях в городе прошел митинг против вырубки березовой рощи в Академическом, как уже буквально вчера, активные граждане вышли на площадь Обороны, чтобы отстоять право выбирать мэра города. Как обычно, сторона митингующих выдвигает свои доводы, чаще всего они „против“, чем „за“. Но что на самом деле движет людьми в таких случаях? Не уж-то только одна активная гражданская позиция? Сомневаюсь…Ведь чтобы провести митинг, собрать народ, пригласить СМИ, организовать сцену, в конце концов — нужны немалые средства. А где их взять честному мэру или простому председателю ТОС (Территориальное Общественное Самоуправление)? Далеко не секрет, что чаще всего митинги проплачиваются организациями или богатыми людьми, которые заинтересованы в итогах таких публичных выступлений. Например, на митинге вместе с Евгением Ройзманом выступила вся верхушка оппозиции — это всем известный скандальный оппозиционер — Дмитрий Гудков , руководитель штаба Навального — Леонид Волков , а также местные представители оппозиции. Не приехала только Ксения Собчак . Грандиозный масштаб мероприятия, не правда ли? Обеспеченных друзей и сторонников у Евгения Ройзмана много, поэтому организовать такой митинг он мог легко и просто, чего нельзя сказать про организаторов митинга в Академическом. Но даже многочисленный митинг Ройзмана не повлиял на положительный исход события. Сегодня депутатами Законодательного собрания было принято окончательное решение об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Немного погуглив, я узнал, что в Академическом районе уже несколько лет, буквально с начала застройки района, работает компания — ГК „Кортрос“ с головным офисом в Москве. Аж с 2006 года он активно застраивает эту территорию и имеет большое количество построенных жилых площадей. Не так давно, на рынке недвижимости (в том числе и в Академическом) появились конкуренты и в виде местных строительных организаций — таких, как „Атомстройкомплекс“ и „Синара — Девелопмент“. Они в свою очередь, тоже стали претендентами на строительство недвижимости в этом районе. И сдали уже несколько жилых комплексов здесь. Интересно заметить, что жилье, построенное “»Кортросом”, в сданных домах не расходится, как горячие пироги, а строить новые на что-то надо. А тут еще конкуренты наступают на пятки и сдают новые площади по соседству. Нетрудно догадаться, что ТОС «Академический» и ГК «Кортрос» тесно связаны друг с другом. И, возможно, не случайно, один из организаторов митинга в поддержку березовой рощи был Денис Каракоз — председатель совета ТОС, который сейчас, по некоторым данным, метит в местные депутаты и неясно за чей счет пытается набрать политический вес. Возможно именно это и является причиной его бурной активности, а не защита реальных интересов горожан. ТОС создан для участия жителей в непосредственном управлении микрорайоном «Академический» и является общественной организацией. Но всё же, организаторы откуда-то нашли средства на листовки, публикации статей в СМИ и организацию митинга. Конечно, каждый хочет добиться своей правды. Но хочется, чтобы люди, в первую очередь, были честны перед народом и все делали от чистого сердца, не гоняясь за одной лишь выгодой».

Этот же блогер иронично прокомментировал новость о том, что в Калининграде на опорах моста установили простые горшки, стоимостью якобы миллиард рублей: «Наговаривают поди на менеджеров. Вон в СМИ руководитель конторы уже сказал, что все это „случайность, временное решение и вообще не обращайте внимания“: „Представитель компании-подрядчика АБЗ „Дорстрой“ рассказал, что пластиковые цветочные горшки — это временное решение“. Между тем стоимость проведенных работ составила порядка миллиарда рублей. Скорее бы уже соцсети и блоги запретили, уважаемые люди вынуждены воровать с оглядкой».

Земляк Сергея Колясникова voxpop_66 (Илья Будкевич) не так давно рассказал, как вместе с детьми из интерната побывал в «Екатеринбург Арене» на первом для этого места матче: «Сегодня на отстроенном заново стадионе „Екатеринбург Арена“ состоялся первый матч между Екатеринбургским »Уралом» Казанским «Рубином» . На матч специально приехали дети из Черноусовской школы-интерната, приглашенные известной в городе и области организацией «Дорогами Добра». Эти дети и так любят футбол, ну а принять участие в качестве зрителей на первом матче, было для них просто восторгом! В первом тайме нам достались места наверху. А дети были внизу. Это было небольшой проблемой, так как в этом секторе очень неудобно зрителю. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Во втором тайме мы нашли возможность пересесть пониже, к ребятам. Матч закончился ничьей — 1:1, а мы поехали в KFC — покормить ребят! Вообще поездка удалась. Дети остались довольны, и привезут в интернат много впечатлений, о которых будут еще много рассказывать. И кто знает, может среди них уже сейчас зарождаются новые футболисты с большой буквы!»

Екатеринбурженка astori_18 рассказала о нововведении, которое в скором времени может появиться на улицах страны: «Радикальную реформу для автомобилистов задумали эксперты Российской общественной инициативы, которые предложили изменить форму светофоров. Идея сейчас проходит обсуждение. Внешний вид самой светофорной секции не изменится — форма прямоугольника из трех вертикально расположенных сегментов останется. А вот от привычных круглых ламп, одинаковых для всех цветов молчаливого регулировщика, авторы идеи предложили отказаться. Вместо них на светофоре могут появиться разные геометрические фигуры. Так, красный сигнал станет квадратным, желтый — треугольным, а разрешающий зеленый активисты хотят оставить круглым. В пояснительной записке к инициативе они объясняют, что такой ход поможет водителям с нарушениями зрения и цветовосприятия. Для реализации проекта авторы считают необходимым внести поправки в ПДД и ГОСТы на светофоры. Комментирует психофизиолог Юрий Бубеев: „Такое решение поможет не только водителям с плохим зрением, но и всем остальным в условиях недостаточной видимости — в сумерках, в тумане или во время сильного дождя или снегопада. В таких условиях восприятие меняется. Водитель может медленнее реагировать на привычные одинаковые сигналы светофора, а разные по форме лампы могут для него стать более сильными возбудителями. Но прежде чем внедрять такой проект, надо провести исследования в лабораторных условиях: отобрать контрольную группу людей и снять у них энцефалограмму, показывая новые сигналы светофора при разной освещенности“.

voxpop_66 поделился смешной историей из собственной жизни: „Всю неделю мне звонят из разных уголков страны с единственным вопросом — могу ли я помочь в вопросе посещения Храма Гроба Господня в Иерусалиме , на сошествие Благодатного Огня! О том, что я могу в этом помочь я уже писал, и поэтому в поисковых запросах частенько показывается мой пост. И я вновь вспомнил полную трагизма с одной стороны, но довольно смешную с другой, историю, которая произошла в одну из моих поездок за Благодатным Огнем. В одну из наших поездок в Иерусалим, группа как обычно ждала в аэропорту Бен-Гурион пока соберутся все священники, которые, как правило, с широко открытыми глазами бродят по Тель-Авивскому Duty Free. Особенно это касается батюшек с перифирии, которые не то, чтобы Duty Free в первый раз в жизни видят — сам аэропорт для многих бывает в новинку! Особенность нашей группы состоит в том, что время вылета из Иерусалима у нас открытое, и коридор дают тогда, когда вся группа в самолете и к вылету готова. Ну а сельские батьки, словно растворяются в бесконечных магазинах и бутиках Бен-Гуриона, лихорадочно считая оставшиеся шекели и зелененькие американские рубли, заботливо накопленные для этой поездки! Тут надо успеть за короткое время сделать многое! Конфеты и импортные шоколадки — детям, коньяк и вкусную израильскую водку — друзьям, платочек или духи — супруге-матушке, а вокруг еще столько всего разноцветного и манящего! Наша группа уже почти вся собралась в зоне вылета, и архиепископ (в то время) Викентий, устав ждать нескольких батьков, попросил меня срочно их найти в лабиринтах Бен-Гуриона. Я пустился в путь! Одного из батюшек-потеряшек обнаружил у бутика с красивым, ручной работы, вкусно пахнущим разными ароматами мылом! Батюшка расходовал последние остатки шекелей и поэтому отбирал тщательно! Каждый кусочек обнюхивал, оценивал соотношение запаха и формы, удовлетворенно причмокивал и складывал в кучку… Потом приценивался к другому — и по новой! Ни он по-английски или на иврите, ни молоденькая продавщица на русском не объяснялись, поэтому все было на уровне знаков и полунамеков: „А воооон тот кусочек милая! Ооооо! Карамелью пахнет! Ооооо! И сделан, как пальмочка! Беру, беру милая! А воооон тот, зелененький, покажи мне…“ Я прервал батюшкины изыскания, настрожился и передал слова Владыки, что если он не прибежит бегом прямо сейчас, то… застращал в общем! Батюшка взмолился: „Да подожди ты дорогой минуту! Сейчас КОНФЕТ ДЕТЯМ НАБЕРУ ЕЩЕ НЕМНОГО!“ Я ему: „Отец, какие блин конфеты! Мыло это! Мыло!“ „Как мыло!? Где мыло!?“ Весь обратный полет батюшка грустил и не по-доброму косился на меня. Я ему ТАКОЕ обломал!“

О своих путешествиях вновь пишет donni_nina из Екатеринбурга. Недавно она написала, как побывала в Челябинске : „в Челябинске мы поехали в зоопарк. Вообще, зоопарк нам очень понравился, хоть и были во второй раз, и в этот раз не работал контактный зоопарк. В прошлый раз Алена всех кроликов перетаскала и перегладила. Первым делом Алена меня потащила в инсектарий. Ей нравится смотреть насекомых. Увидели паука-рогоносца. Было написано — очень опасный. Но так хотелось потрогать его пушистое брюшко почему-то. Конечно же это несбыточное желание. Но паук не вызывал омерзения, как те червяки. Пересмотрели всех насекомых и вылетели из инсектария. Кстати, он платный, с нас взяли по 50 рублей. В остальных павильонах было все бесплатно. Вышли и сразу же наткнулись на попки зебр. Больше всего запомнилась большая ядовитая черепаха. Она вызывала какие-то странные мысли. И напомнила мне одного мужчину. Тут вдруг Алена заголосила “ Мама, смотри какой хорошенький! Заведи мне эублеофара!». Я понеслась смотреть, кого она там хочет завести, подумала, что какую-то змею, но это оказалась маленькая ящерица. Пресмыкающихся заводить я не горю желанием, если честно, даже, если они такие милые. У меня был опыт заведения попугаев, но они начинали орать во все глотки 6 утра, и это ужасно бесило… Кролик у нас все время убегал из клетки и однажды перегрыз в ванной пластиковую трубу под ванной, и мы чуть не затопили весь этаж, я с тех пор довольствуюсь только своим рыжим котом, и с опаской думаю о новых животных… Далее мы пошли смотреть пум, и попали на момент кормления. Работник зоопарк принес две туши курицы и положил пуме. Пума посмотрела на него и дико зашипела! Это было зрелищно, но я не успела это все заснять. Я не могла оторваться от момента кормления сурикатов. Какую аппетитную тарелочку принес им работник зоопарка! Только подойдя поближе, я заметила, что в середине лежат тараканы! Сурикаты их вытаскивали из середины тарелки и с аппетитом разгрызали. При этом они ели их, как едят очень горячую еду, видимо тараканы во рту шевелились. А овощи они раскидывали. Увидели танцующую выдру. Ух, как она танцевала и терлась о клетку головой. Я только не поняла, почему нет воды для нее, они же должны плавать? Больше всего мне понравились волки. Я просто полчаса стояла, как завороженная и наблюдала за ними. 4 волка носились, ели и играли друг с другом. Они по повадкам напоминали собак. Это не удивительно, ведь волки из семейства собачьих, но все равно было очень удивительно, вроде это волк, но ведет он себя, как копия собаки. Один маленький мальчик подошел и спросил папу, почему тут собаки? Ему сказали, что это не собаки, а волки! Тогда он сказал, что волки серые, а эти оранжевые! Папа засмеялся и сказал ему, что это челябинские волки! А волки в это время грызли кости, носились и играли, закапывали что-то задними лапами и ничем не отличались от собак. Из зоопарка мы вышли очень довольные, в этот зоопарк стоит сходить, если будете в Челябинске, он своеобразный, но смотреть интересно очень. Дальше мы садимся на троллейбус и едем в Музей истории Южного Урала. Но по пути передумали пока ехать, и поехать в пиццерию на Ленина. Здание Южно-Уральского университета нас просто потрясло. Алена стояла и смотрела на него, как завороженная. Я думала, что она сейчас скажет, что хочет в нем учиться (поехать учиться из Екатеринбурга в Челябинск — это поменять шило на мыло). Алена ничего такого не сказала, сказала, только что хочет учиться в Санкт-Петербурге . Во как. Я тут чуть не присела от неожиданности. Меньше всего бы я хотела переехать в этот город с ужасным климатом! Хотя в Екатеринбурге климат тоже ужасный… Я ненавижу дожди! Да, и в Санкт-Петербурге она ни разу не были, откуда такое желание? Ну, хотя несколько лет можно пожить и в Санкт-Петербурге… Долго сидели в пиццерии и изучали карты, планируя, куда мы двинемся дальше. Музей находился где-то недалеко, все остальное (планетарий и Енотовинск) далеко. Мы сели на какую-то маршрутку и поехали в музей истории. Билеты в него недешевые, мы отдали около 300 рублей. И это только за два зала постоянной экспозиции, если смотреть абсолютно все, но это надо рублей 600…точно не помню цены. Музей, конечно мощный. Есть что посмотреть. Мы поднялись на 2 этаж, и с удовольствием заметили, что это этаж с природой. В глаза сразу-же бросилась торчащая попа утки… и Челябинский метеорит! Вот этот астероид упал в Челябинске 15 февраля 2013 года. По мнению ученых метеорит в Челябинске был весом 10 тонн, на высоте 20 км метеорит стал взрываться, и осколки стали падать на землю. Вот один из осколков и поместили в этот музей. Выйдя, я спросила Алену, куда мы поедем дальше? Уже не хотелось никаких планетариев и Енотовинсков (парк енотов). Я уговорила Алену покататься на трамваях и отдохнуть. Мы решили сесть на первый попавшийся трамвай и проехать до конечной и обратно. Я купила билеты на поезд «Махачкала-Тюмень». Можно было бы купить на «Пенза-Нижневартовск», но не хотелось еще два часа ждать поезда. Да и «Махачкала-Тюмень» идет дольше, а приходят два поезда одновременно в 5-20 утра, так что мы даже еще и поспали подольше…Но… (лучше бы мы поехали позднее). Бежим на 4 перрон. И тут…мама дорогая. В окна нашего вагона смотрели одни мужики-чечены… Пол вагона вышло на перрон. Но мы все равно зашли в вагон. Наши места были еще и у туалета! На такие места 40% скидка. Два билета нам по акции обошлись в 540 рублей+я купила две постели. Когда я стелила постели, то мне пришла мысль, а не свалить ли из этого вагона? Подождем поезд «Пенза-Нижневартовск», плевать, что деньги пропадут. Мне было немного жутко ехать в таком вагоне с 13-летней дочерью… Я постояла и послушала свою интуицию, она меня никогда не подводит, она подсказывала, что все будет нормально. Я расстелила постели, и мы залезли на свои верхние полки у туалета. В туалет я Алену одну не отпускала, стояла у туалета и ее ждала… Когда Алена слезала с полки, то из трех отсеков на нее смотрели мужчины. Прям высовывались и смотрели. А вот я одна была с русыми волосами в этом поезде. Вообще, относились к нам все хорошо, когда Алена не могла найти свои сапоги под столом, ей предложили тапочки двое мужчин. Ночью я все время просыпалась и смотрела, на месте ли лежит моя Аленка? Смешно, но вдруг какой-нибудь горец украдет мою дочь? Однако, Алена лежала и сладко спала. Прибыли в Екатеринбург. Я вышла из этого поезда с облегчением, и подумала, что больше не поеду никогда с Аленой в таком. Я все время была в каком-то напряжении и чувствовала себя не в своей тарелке. Одна может и поеду… если не будет вообще никаких вариантов. Так закончилась наша поездка. После именно этой почему-то поездки Алена вкусила прелесть путешествий, и теперь каждый день просит меня куда-то поехать… Согласна даже путешествовать на электричках!»

И напоследок, Жительница Сургута galina_rm рассказала, как побывала на творческом мастер-классе: «31 марта провела время в приятной компании в студии Клевер, участвовала в мастер-классе по расписыванию эмалированной посуды масляными красками. Впервые делала такое! Никогда не рисовала масляными красками, не все еще виды деятельности мной охвачены! Оказалось, что это захватывающее действо. Руководитель студии Светлана Анатольевна очень интересный и творческий человек. В 47 лет пошла в художественную школу, при этом она продолжала работать, и проучилась 4 года. Она рисует картины, делает куклы, теперь проводит мастер-классы для детей и вот с недавнего времени стала приглашать и взрослых. Мы впервые с ней познакомились больше года назад совершенно случайно. И с тех пор немного общались в Инстаграм. Она шьет прекрасных кукол, но использует технику не тильды, как я, а вальдорфскую. Почему я рассказываю о ней? Восхищаюсь творческими личностями, получаю огромный позитив и творческий заряд! И она просто очень обаятельная женщина, с которой приятно общаться! Вот и мой первый опыт! Кувшин еще сохнет в мастерской пока. А я хочу посетить еще один мастер-класс! И обязательно об этом напишу, если получится что-то!»

Приятного вам чтения — и искренних взаимных чувств!