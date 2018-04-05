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Сотрудники УМВД России по г. Тамбову в рамках операции «Дети России — 2018» посетили школу Сколково
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Сотрудники УМВД России по г. Тамбову в рамках операции «Дети России — 2018» посетили школу Сколково 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На территории Тамбовской области проводится первый этап федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».
Сегодня сотрудники УМВД России по городу Тамбову посетили МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково-Тамбов». Полицейские городского Управления и представители комитета по делам несовершеннолетних администрации города Тамбова рассказали старшеклассникам о вреде наркотиков, о последствиях от потребления наркотических веществ и об ответственности за их хранение и распространение.
Оперуполномоченный ОКОН УМВД России по городу Тамбову предупредила детей, о том, что их могут вовлечь в распространение наркотиков через так называемые «закладки», что нужно быть очень внимательными, особенно с незнакомыми людьми и в сети Интернет.
Более 100 школьников смогли задать стражам правопорядка интересующие их вопросы.
В завершение мероприятия все старшеклассники были едины во мнении, что наркотики — это вред, и что каждый из них выбирает спорт и здоровый образ жизни.
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