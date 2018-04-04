Ремонт кровель организуют в районе

Ремонтные работы, в рамках которых устранят протечки кровель жилых зданий, стартовали в районе, стало известно 31 марта.

— Поступает очень много заявок: не пять, не десять и даже не 100. Дело в том, что зимой постоянно чистят снег на крышах, а от этого кровля портится, — пояснил Михаил Гудухин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

Он отметил, что специалисты приступили к ремонту, не дожидаясь начала месячника по благоустройству, который начался 1 апреля.

В случае, если жители заметят протечки в своем доме, они смогут обратиться по телефону: +7 (495) 621-40-18.