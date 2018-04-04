Ещё
Ремонт кровель организуют в районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт кровель организуют в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Ремонтные работы, в рамках которых устранят протечки кровель жилых зданий, стартовали в районе, стало известно 31 марта.
— Поступает очень много заявок: не пять, не десять и даже не 100. Дело в том, что зимой постоянно чистят снег на крышах, а от этого кровля портится, — пояснил Михаил Гудухин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».
Он отметил, что специалисты приступили к ремонту, не дожидаясь начала месячника по благоустройству, который начался 1 апреля.
В случае, если жители заметят протечки в своем доме, они смогут обратиться по телефону: +7 (495) 621-40-18.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Болельщики чемпионата мира по футболу смогут оформить бесплатные билеты на поезд по телефону Руководство префектуры округа встретилось с жителями района Замоскворечье Диспетчерские службы ЦАО с 9 апреля переходят на единый телефонный номер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение