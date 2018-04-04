Космическую вечеринку проведут в библиотеке имени Добролюбова

Вечеринку для подростков, приуроченную ко Дню космонавтики, организуют сотрудники детского отдела библиотеки №3 имени Николая Добролюбова. Тематическое мероприятие состоится 11 апреля.

— Мы выбрали стиль известной научно-фантастической кинокартины американского режиссера Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001». Об этом фильме до сих пор говорят как об эталоне жанра. Тем более подростки любят фантастику и фэнтези, — прокомментировала заведующая культурным учреждением Алеся Атрощенко.

Она дополнила, что сотрудники библиотеки подготовили тематические мастер-классы и игры. Кроме того, в ходе вечеринки посетители попробуют еду космонавтов, сделают снимки в специально оборудованной фотозоне и поучаствуют в розыгрыше билетов в Московский планетарий. Действо сопроводят музыкальными композициями.

Вечеренка пройдет по адресу: улица Новый Арбат, дом 30/9. Мероприятие начнется в 18:00.