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Космическую вечеринку проведут в библиотеке имени Добролюбова
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Космическую вечеринку проведут в библиотеке имени Добролюбова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Вечеринку для подростков, приуроченную ко Дню космонавтики, организуют сотрудники детского отдела библиотеки №3 имени Николая Добролюбова. Тематическое мероприятие состоится 11 апреля.
— Мы выбрали стиль известной научно-фантастической кинокартины американского режиссера Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001». Об этом фильме до сих пор говорят как об эталоне жанра. Тем более подростки любят фантастику и фэнтези, — прокомментировала заведующая культурным учреждением Алеся Атрощенко.
Она дополнила, что сотрудники библиотеки подготовили тематические мастер-классы и игры. Кроме того, в ходе вечеринки посетители попробуют еду космонавтов, сделают снимки в специально оборудованной фотозоне и поучаствуют в розыгрыше билетов в Московский планетарий. Действо сопроводят музыкальными композициями.
Вечеренка пройдет по адресу: улица Новый Арбат, дом 30/9. Мероприятие начнется в 18:00.
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