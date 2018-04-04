ТСЖ-должники шантажируют губернатора Ленобласти митингами и перекрытиями трасс

Пока выборгские детсады и роддом продолжают замерзать, а напряжение среди жителей растёт с каждым днём, многомиллионные долги ТСЖ продолжают дамокловым мечом висеть над Выборгом . Ведутся разговоры, и даже администрация Выборга включилась в диалог с "Газпромом" , но всем понятно одно: ситуация не сдвинется, пока недобросовестные личности, возглавляющие ТСЖ-должники, не начнут платить по давним счетам. Одной из таких личностей является господин Болдырев.

Как ранее уже писал ivbg.ru, одним из самых выдающихся со знаком минус ТСЖ в Выборге являются «Единство» и «Единство Плюс», которыми руководит господин Н. А. Болдырев. Людям, которые знакомы с историей его взаимоотношений с деньгами жильцов, помнят: еще в октябре 2017 года в отношении Болдырева возбудили уголовное дело. Однако руководителя «Единства» этот факт нисколько не подтолкнул к решению проблемы и погашению долга. На дворе уже апрель 2018-го, а на счета выборгской РСО «УК по ЖКХ» от Болдырева не поступил ни один рубль, который ознаменовал бы начало погашения долга. А долг, тем временем, уже превысил 30 млн рублей.

Злоупотребление полномочиями — статья, по которой Болдырева подвели под уголовное дело — ничуть не испугала его. Более того, он предпринял попытку ответить, заняв привычную для него позицию «моя хата с краю, я ничего не знаю». Так, в распоряжении ivbg.ru оказался очень интересный документ, в котором господин Болдырев не только искренне изумляется, почему его платежи в адрес «Выборгтеплоэнерго» возвращаются назад, но и угрожает митингами и перекрытиями федеральных трасс. Ответ на первый вопрос мы уже давали: «Выборгтеплоэнерго» не имеет права принимать деньги от ТСЖ напрямую, как и «Газпром». Болдырев же оперирует тем, что не имеет никакого контракта с «УК по ЖКХ», а потому платить им не собирается. Как известно, лучшая защита — это нападение, поэтому директор «Единства» не только отрицает свою вину в сложившейся в Выборге ситуации, но и успевает переложить ответственность на всех вокруг. Виноваты, по мнению Болдырева, выборгская администрация и директора РСО, которые «дестабилизируют обстановку в городе». И всё это на фоне того, как администрация Выборга совместно с директорами РСО в поте лица пытаются договориться с «Газпромом».

Как видно из письма, опубликованного чуть выше, Болдырев чуть ли не открыто называет себя жертвой обстоятельств, выставляя помимо «Единства» ещё 15 ТСЖ, которые тоже якобы попали под удар. Однако доподлинно известно, что по состоянию на день 4 апреля эти 15 организаций, которые упомянул господин Болдырев, уже начали конструктивный диалог с представителями выборгских РСО и, более того, принялись постепенно погашать свои долги.

Список ТСЖ, занявших конструктивную позицию по погашению своей задолженности:

1. ТСЖ «Победа»

2. ТСЖ «Движенец»

3. ТСЖ «Вокзальная,7»

4. ТСЖ «Московский 10»

5. ТСЖ «Некрасова 11»

6. ТСЖ «Изогнутая 7»

7. ТСЖ «Красивый дом»

8. ТСЖ «Выборгский Маяк»

9. ФГБУ ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ

10. ООО «Северная столица»

11. ООО «Репола»

12. ТСЖ «Ермилово»

13. ТСЖ «Нефтяник»

14. ООО «Рощинская УК»

15. ООО «ГУЖФ»

16. ТСЖ «Триумф»

17. ТСЖ «2-я Южная 4»

Становится ясно, что Болдырев не только пытается всеми силами выйти сухим из воды, но и в значительной степени препятствует своим поведением урегулированию вопросов с «Газпромом». Опустив лишние слова, можно сделать вывод: из-за действительно ощутимого долга в 30 миллионов, который скопился у «Единства», тепло в детсады и роддом Выборга начнут возвращаться только после того, как он заплатит по счетам. Судя по последнему письму, господин Болдырев делать этого пока не собирается.