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Московская областная таможня задержала более 60 тыс. контрафактных салатников
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Московская областная таможня задержала более 60 тыс. контрафактных салатников 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Таможенники остановили в Подмосковье две фуры с контрафактным товаром с графическим изображением символа бренда Apple Inc, всего изъято более 60 тысяч единиц продукции, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.
«Две фуры с грузом прибыли на один из постов Московской областной таможни из Ирана. В ходе таможенного досмотра должностными лицами были обнаружены салатники из прозрачного стекла по форме, напоминающей знаменитое надкушенное яблоко компании Apple Inc. Также на упаковки нанесено графическое изображение символа известного бренда. Всего в двух транспортных средствах находилось около 4 тысяч картонных коробок с 61,52 тысячами салатниками», — говорится в сообщении.
После запроса представителям правообладателя, было установлено, что задержанный товар имеет признаки контрафакта. Так, сама форма товара является сходной с товарным знаком Apple Inc. Кроме того, обозначения известного бренда размещены для привлечения потребителя. Таким образом, у потенциальных покупателей создается представление, что ввезенный на территорию Евразийского экономического союза товар имеет отношение к продукции известного производителя компьютерной техники.
Однако у организации, которая пыталась ввезти салатники в страну, разрешительные документы от правообладателя отсутствовали. В данный момент на товар наложен арест.
«Должностными лицами поста Московской областной таможни возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака.). Санкция данной статьи предусматривает штраф с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака», — добавляется в сообщении.
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