Московская областная таможня задержала более 60 тыс. контрафактных салатников

Таможенники остановили в Подмосковье две фуры с контрафактным товаром с графическим изображением символа бренда Apple Inc , всего изъято более 60 тысяч единиц продукции, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Две фуры с грузом прибыли на один из постов Московской областной таможни из Ирана . В ходе таможенного досмотра должностными лицами были обнаружены салатники из прозрачного стекла по форме, напоминающей знаменитое надкушенное яблоко компании Apple Inc. Также на упаковки нанесено графическое изображение символа известного бренда. Всего в двух транспортных средствах находилось около 4 тысяч картонных коробок с 61,52 тысячами салатниками», — говорится в сообщении.

После запроса представителям правообладателя, было установлено, что задержанный товар имеет признаки контрафакта. Так, сама форма товара является сходной с товарным знаком Apple Inc. Кроме того, обозначения известного бренда размещены для привлечения потребителя. Таким образом, у потенциальных покупателей создается представление, что ввезенный на территорию Евразийского экономического союза товар имеет отношение к продукции известного производителя компьютерной техники.

Однако у организации, которая пыталась ввезти салатники в страну, разрешительные документы от правообладателя отсутствовали. В данный момент на товар наложен арест.