В «Ратмире» проводится конкурс творческих работ, посвященный Дню Космонавтики

Конкурс «Парад планет» проводится в спортивно-досуговом центре «Ратмир» с 2 по 25 апреля.

В творческом конкурсе могут принять участие жители района Зюзино и воспитанники образовательных и иных организаций района.

Участников наградят дипломами и грамотами. Отдельной грамотой будет награжден победитель открытого интернет-голосования.

Рисунки формата А могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, также их надо подписать с обратной стороны.

Рисунки принимаются до 9 апреля по адресу: ул. Керченская, д. 6, корп. 3. Потом откроется выставка рисунков. 20 апреля подведут итоги.