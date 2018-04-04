Ещё
В «Ратмире» проводится конкурс творческих работ, посвященный Дню Космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Ратмире» проводится конкурс творческих работ, посвященный Дню Космонавтики 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Конкурс «Парад планет» проводится в спортивно-досуговом центре «Ратмир» с 2 по 25 апреля.
В творческом конкурсе могут принять участие жители района Зюзино и воспитанники образовательных и иных организаций района.
Участников наградят дипломами и грамотами. Отдельной грамотой будет награжден победитель открытого интернет-голосования.
Рисунки формата А могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. Работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, также их надо подписать с обратной стороны.
Рисунки принимаются до 9 апреля по адресу: ул. Керченская, д. 6, корп. 3. Потом откроется выставка рисунков. 20 апреля подведут итоги.
Каховка: последние новости
Москомэкспертиза утвердила проект реконструкции кинотеатра «Улан-Батор» в ЮЗАО Вчера на заседании в управе Зюзино обсудили обеспечение безопасности жителей района Директор центра социального обслуживания "Зюзино" встретится с жителями района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение