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В Югре догхантеры истребляют собак ядовитым оружием (ФОТО 18+)
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В Югре догхантеры истребляют собак ядовитым оружием (ФОТО 18+) 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Жителей поселка Игрим (Березовский район) предупреждают об активизировавшихся догхантеров. Неизвестные убивают собак в соседнем поселке Светлый, стреляя в них дротиками с ядом. Не щадят и хозяйских питомцев.
"В Светлом прошел отстрел! Хозяева будьте бдительны. При любом странном обстоятельстве держите при себе камеры, чтоб записать живодерство убийц. Стреляют по собакам дротиками с ядом. Замечена была машина светлого цвета. Мужчина открывал окно и стрелял, потом загружал в нее собаку. Также убили много собак на территории частных домов. Люди находили своих питомцев прямо у себя в огороде", — сообщается в паблике «Dобро. |Игрим| Помощь животным» во «ВКонтакте».
Как рассказала "Уралинформбюро" одна из зоозащитниц, в Светлом идет сбор подписей под обращением в прокуратуру. Подписались 60 человек — 26 пострадавших и 30 очевидцев. 5 апреля активисты планируют направить письмо в надзорное ведомство.
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