Ещё
Животные в столичном зоопарке начали выходить из спячки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Животные в столичном зоопарке начали выходить из спячки 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о том, что с наступлением тепла проснулись белогрудые ежи, спячка у медведей продолжается. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Должно быть, каждый из нас знает, что с наступлением весны просыпаются медведи и выходят из своих берлог. Однако мало кто подозревает, что не только эти животные пробуждаются с приходом тепла. В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках», — пояснила Светлана Акулова.
Гости зоосада смогут увидеть ежей в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».
Твоя Газета: последние новости
Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие» В Центре «Академический» состоялся мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянки» Тема благотворительности будет одной из основных на фестивале «Пасхальный дар» в ЮЗАО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от дружбы с Россией194
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Госпитализирована Эдита Пьеха11
Россия созвала Совбез ООН438
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение