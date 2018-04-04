Животные в столичном зоопарке начали выходить из спячки

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о том, что с наступлением тепла проснулись белогрудые ежи, спячка у медведей продолжается. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Должно быть, каждый из нас знает, что с наступлением весны просыпаются медведи и выходят из своих берлог. Однако мало кто подозревает, что не только эти животные пробуждаются с приходом тепла. В Московском зоопарке медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов. Также ежи без всяких опасений селятся неподалеку от жилища человека, их можно встретить в парках и на дачных участках», — пояснила Светлана Акулова.

Гости зоосада смогут увидеть ежей в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».