Газоны обновят и очистят в Таганском районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Таганского района очистят и обновят газоны по ряду адресов. Об этом 4 апреля рассказал ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.

— Работы запланированы на апрель, точные даты еще уточняются. Они зависят от погодных условий. Обновление коснется примерно двух тысяч метров газона по адресам: Новоспасский переулок, возле домов 1, 3 и 5; Марксистская улица, дом 1, — объяснил специалист.

К работам приступят около 400 штатных дворников организации.

Игорь Дашковеций добавил, что специалисты очистят от мусора и прошлогодней листвы около 160 тысяч метров газона.