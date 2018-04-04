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Газоны обновят и очистят в Таганском районе
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Газоны обновят и очистят в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Таганского района очистят и обновят газоны по ряду адресов. Об этом 4 апреля рассказал ведущий инженер организации Игорь Дашковецкий.
— Работы запланированы на апрель, точные даты еще уточняются. Они зависят от погодных условий. Обновление коснется примерно двух тысяч метров газона по адресам: Новоспасский переулок, возле домов 1, 3 и 5; Марксистская улица, дом 1, — объяснил специалист.
К работам приступят около 400 штатных дворников организации.
Игорь Дашковеций добавил, что специалисты очистят от мусора и прошлогодней листвы около 160 тысяч метров газона.
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