Сроки признания общественным достоянием отдельных авторских материалов предложили пересмотреть

Литература и другие объекты авторских прав, находившиеся на 1 января 1993 года в общественном достоянии, но по которым к тому моменту не истекли 50-летние сроки со дня их обнародования, признаются общественным достоянием после истечения 25 лет со дня их создания.

Соответствующую поправку о внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» направил на рассмотрение Госдумы первый зампред Комитета палаты по образованию и науке Олег Смолин КПРФ ).

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », сказано, что 9 июля 1993 года Верховный Совет России принял Закон «Об авторском праве и смежных правах», пункт 3 которого предусматривал, что установленные пятидесятилетние сроки действия авторских и смежных прав применяются во всех случаях, когда пятидесятилетний срок действия этих прав не истёк к 1 января 1993 года.

Одновременно, отметил Смолин, действие остальных норм указанного закона распространялось на отношения, возникшие после введения его в действие.

По Гражданскому кодексу РСФСР срок охраны авторских и смежных прав составлял 25 лет, после чего объекты таких прав переходили в общественное достояние.

Таким образом, пунктом 3 указанного Постановления Верховного Совета Российской Федерации фактически была приватизирована часть советского общенародного культурного достояния, а именно произведения науки, литературы и искусства, а также фонограммы, радио— и телепрограммы и другие объекты смежных прав, уже перешедших ко времени принятия закона в общественное достояние.

Федеральный закон «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» в статье 6 продублировал указанную норму Постановления Верховного Совета.

Настоящий законопроект направлен на устранение указанных неправомерных действий.

В случае его принятия произведения науки, литературы и искусства, а также связанные с ними объекты смежных прав, находившиеся по состоянию на 1 января 1993 года в общественном достоянии, но по которым до 1 января 1993 года не истекли 50-летние сроки со дня их обнародования, признаются находящимися в общественном достоянии со дня истечения 25-летнего срока со дня их создания.