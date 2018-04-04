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На элеваторе в Воронежской области чистое зерно смешивали с мусором
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На элеваторе в Воронежской области чистое зерно смешивали с мусором 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Об этом в прокуратуру сообщили сотрудники элеватора в Нижнедевицком районе. На одном из элеваторов области чистое зерно смешивают с мусором — на это в прокуратуру пожаловались его работники. По их словам, «утяжелять» так грузы сотрудников заставляло руководство. Сейчас сам элеватор и его склады внепланово проверяет Россельхознадзор. Правда, увиденным инспекторы пока довольны. Внутри хранилищ — холодно и сухо, выходы дополнительно закрыты щитами. Озимая пшеница на вид — качественная. Курганы подсолнечника — словно на подбор. Для исследований берут по 2,5 кг от общей партии. Буквально прощупывают по периметру всё содержимое склада. В самом элеваторе отбирают и смётки — это то, что попадает на пол. Тут инспекторы сразу отмечают — слишком много пыли. Значит, вентиляция не работает. Россельхознадзор проверит также все договоры и декларации соответствия, куда зерно отгружалось и как исследовалось. Общие итоги будут известны к концу апреля.
— В складских помещениях пробы будут все отобраны в соответствии с ГОСТом и будут направлены в центр оценки качества, и тогда уже будем по результатам судить, что здесь на самом деле есть. Единственное, что визуально могу сказать, то, что уже есть и будет в замечаниях — это ремонт аспирационной системы, — сообщила госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области Светлана Полухина. — У нас очень много в последние 2 года ж/д отгрузки идёт, никогда никаких нареканий не было. — Вообще, какой-то факт смешивания зерна он возможен? — У нас все отходы вывозятся за пределы территории, уничтожается всё. Коллективная жалоба, которая была, указали то, что мы хотели бы немного побольше иметь зарплату. Вот такой я получила ответ практически от всех людей, с которыми я пообщалась, — пояснила исполнительный директор элеватора Наталья Мозговая.
У самих работников претензий больше. Правда, коллективное обращение в прокуратуру подписали 8 сотрудников элеватора из 65, остальные — боятся, уверяет электрик Александр Заварзин. Другой работы, говорит, здесь нет. Он рассказал о фактах компенсации потерь элеватора во время последней уборочной за счёт его работников и о переработках. — Женщины у нас на элеваторе должны работать по 7 часов, а они работали по 8, по 12. И ночью работали. Привезли одну или две машины гороха. Для этого элеватора одна или две машины гороха, естественно, будут естественные потери. По любому. И когда их обратно отгрузили, то людей заставили деньги скинуться. С них официально высчитали деньги. Чтобы купить этот горох несчастный сколько-то, — рассказал электрик элеватора Александр Заварзин.
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