Более 100 многоквартирных домов отремонтировали в Марий Эл за 2017 год 

За 2017 год в Марий Эл выполнили капитальный ремонт 104 многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте ОНФ. Оценка велась по 4 критериям — это процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
Кроме того, центр ОНФ «Народная экспертиза» подготовил рейтинг регионов по результатам выполнения ими программ капремонта многоквартирных домов. Лидерами исследования стали Белгородская и Липецкая область, а также республики Башкортостан и Татарстан. Марий Эл занимает 30-ю строчку рейтинга.
Среди отстающих — Красноярский край, Крым и Магаданская область.
Фото:magadangorod.ru.jpg