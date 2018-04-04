Промывку дорожных знаков провели на территории Щербинки 

Фото: МБУ «Городское благоустройство»
Промывку дорожных знаков провели 3 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству на территории городского округа Щербинка. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» в социальных сетях.
Плановые весенние мероприятия по промывке дорожных знаков проводят во время установления положительной температуры.
Ранее сообщалось, что с 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по благоустройству. На 14 и 21 апреля намечены общегородские субботники.