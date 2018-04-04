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Промывку дорожных знаков провели на территории Щербинки
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Промывку дорожных знаков провели на территории Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: МБУ «Городское благоустройство»
Промывку дорожных знаков провели 3 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству на территории городского округа Щербинка. Об этом сообщили на официальной странице муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» в социальных сетях.
Плановые весенние мероприятия по промывке дорожных знаков проводят во время установления положительной температуры.
Ранее сообщалось, что с 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по благоустройству. На 14 и 21 апреля намечены общегородские субботники.
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