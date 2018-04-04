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В Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
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В Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка 

RT на русском 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг.
«На постоянном контроле муниципалитетов, сил ГО и ЧС должна находиться ситуация в населённых пунктах, которые могут оказаться в зоне подтопления», — заявил он.
По его словам, нужно проверить готовность водопропускных сооружений на железных дорогах в границах муниципальных образований. Как отметил Берг, во время паводка в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кузбассе устанавливают круглосуточное наблюдение за реками.
RT на русском: последние новости
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