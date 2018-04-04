В Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг

«На постоянном контроле муниципалитетов, сил ГО и ЧС должна находиться ситуация в населённых пунктах, которые могут оказаться в зоне подтопления», — заявил он.

По его словам, нужно проверить готовность водопропускных сооружений на железных дорогах в границах муниципальных образований. Как отметил Берг, во время паводка в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кузбассе устанавливают круглосуточное наблюдение за реками.