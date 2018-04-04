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С 6 апреля в Оренбуржье вводится режим повышенный готовности
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С 6 апреля в Оренбуржье вводится режим повышенный готовности 

АиФ-Оренбург 29 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
4 апреля Юрий Берг подписал указ о введении с 6 апреля на территории Оренбургской области режима повышенной готовности в связи с развитием паводковой ситуации, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Такой режим вводится для того, чтобы были предприняты все меры для обеспечения безопасности жителей области и объектов экономики, которые должны функционировать бесперебойно.
«Снежный покров по области неравномерен, — рассказал корреспонденту «АиФ Оренбург» начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Олег Долматов. — Но в целом он меньше, чем обычно. Однако это не значит, что не стоит готовиться к паводковым процессам. Ситуацию может серьезно осложнить значительное промерзание почвы».
Как говорят метеорологи, по области почва промерзла на полтора метра, а на востоке эти значения в некоторых местах превышают два метра. Не отстает и толщина льда на реках — она варьируется от 70 см, местами превышая метровые показатели. Именно такое стечение обстоятельств может серьезно осложнить прохождение паводка. Специалисты вспоминают, что похожие условия складывались в 2011 году, когда вода пришла в село Сладково Илекского района.
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